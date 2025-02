Noticias de Freeport: Premios de Greater Freeport Partnership, nueva exhibición en la biblioteca y nuevos equipos para nieve

Read in English

Greater Freeport Partnership rinde homenaje a los logros en la cena anual

La Greater Freeport Partnership anunció los ganadores de sus premios anuales el pasado jueves 20 de febreor en el Masonic Event Center. El programa anual de premios reconoce a personas y negocios destacados que han aportado significativamente a la comunidad. Se premió a diez empresas y particulares.

El premio LeBaron Lifetime Achievement Award fue entregado a Alan Wenzel, quien ha educado a estudiantes en Highland Community College durante casi cuatro décadas y co-creó el Highland Leadership Instsitute para los residentes en los condados de Stephenson y Jo Daviess para fomentar el liderazgo comunitario. Alan también es una parte importante de FREEPOD, incluido su papel como uno de nuestros presentadores y entrevistadores. Estamos orgullosos de ti Alan. ¡Felicidades!

El premio Economic Achievement Award fue otorgado a la Freeport Arts Musuem Arts Plaza, un pilar del centro de la ciudad que recibió más de 20.000 personas el año pasado para una amplia variedad de eventos comunitarios. Hughes Recruiting & Consulting fue reconocido como el Business of the Year, que celebró un crecimiento positivo significativo en 2024.

El premio Start-up of the Year fue entregada a La Patrona Cantina & Grill, donde un espacio que estuvo vacio durante mucho tiempo se ha convertido en un centro de actividad y comida deliciosa, y el premio Manufacturer of the Year fue entregado a Snak King, que emplea a 450 personas en el condado de Stephenson y produce productos alimenticios de alta calidad.

Patty Monks fue nombrada Ambassador of the Year y fue reconocida por su entusiasmo contagioso, el premio Rising Star Award fue entregado a Mady Clark por ayudar a dar forma el futuro del centro de Freeport, y Mark Miller fue nombrado Volunteer of the Year for sus varias aportaciones a la ciudad, incluido su papel fundamental en la transformación del Children's Hands-on Museum of Northwest Illinois de un museo itinerante a una ubicación permanente.

El premio Not-for-Profit of the Year fue entregado a Hope WINS, que trabaja con familias para brindarles los recursos que necesitan para el éxito y Eats & Beats recibió el premio Tourism Achievement por su popular evento de dos días que reúne a organizaciones sin fines de lucro para vender alimentos que les permiten recaudar fondos muy necesarios.

Puede leer mucho más sobre los varios logros de estos negocios y personas en todo lo que hacen y aportan al área de Freeport y encontrar una foto de los ganadores en el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com. ¡Gracias y felicidades a todos!

Freeport adquiere nuevos equipos para nieve

Durante la última fuerte tormenta de nieve, el Departamento de Calles tuvo una rotura en la máquina quitanieves de 2004 durante su uso habitual. Esta unidad en particular había fallado numerosas veces incluso cuando los mecánicos de la ciudad trabajaron varias veces para reparar la quitanieves entre caídas de nieve. Sin embargo, la reciente tormenta confirmó que el daño era demasiado grande para realizar más reparaciones. El Concejo Municipal aprobó la adquisición de emergencia de una máquina quitanieves de Monroe Truck por $11,598, la cual fue aprobada por el Concejo.

Durante la misma tormenta, el único camión de distribución de sal de la ciudad sufrió un accidente que dejó su equipo de siete años de antigüedad sin posibilidad de reparación. El Concejo aprobó una compra adicional de $10,223 a Monroe Truck para reemplazarlo.

Recolección de basura y artículos a granel

Se les recuerda a los residentes que viven dentro de los límites de la ciudad de Freeport que ahora pueden traer basura y artículos a granel para su eliminación a la Freeport Transfer Station ubicada en 2133 S. Walnut Road de 8:00-11:00 a.m. el primer sábado de cada mes. Este mes, ese día será este sábado, 1 de marzo.

Se requieren identificaciones para verificar la residencia. No se aceptan neumáticos, desechos peligrosos como pintura y aceites, computadoras u otros dispositivos electrónicos. Eventos para la recolección de artículos no aceptados serán organizados más adelante durante el año. La ciudad agradece a Gill’s Freeport Disposal por asociarse en esta iniciativa histórica.

El Mes de la Historia Negra en Freeport High School

A medida que el Mes de la Historia Negra llega a su fin, el anfitrión de FREEPOD y TimBeck2 habló con LaKinda Brown, paraprofesional de Freeport High School, sobre cómo la escuela ha estado conmemorando el mes. Tim y LaKinda, ¡cuéntanos más!

¡Gracias a los dos!

Exposición Journey to Freedom: Illinois’ Underground Railroad abre en la Biblioteca Pública de Freeport

El próximo jueves 6 de marzo, vaya a la Biblioteca Pública de Freeport a las 4:00 p.m. para la recepción inaugural de Journey to Freedom: Illinois' Underground Railroad. Esta nueva exhibición con calidad de museo destaca las valientes historias de quienes buscan libertad y los conductores multirraciales que los ayudaron en el ferrocarril subterráneo en Illinois.

La directora del programa Looking for Lincoln, Heather Freezor, presentará las palabras de apertura a las 5:00 p.m. para dar detalles sobre el viaje de años que tomó darle vida a esta exhibición histórica. La recepción inaugural continuará hasta las 6:00 p.m. esa noche y luego seguirá disponible para que el público disfrute durante la estadía de la exhibición en la Biblioteca. Las bebidad son proporcionadas por la Freeport Public Library Foundation.

Looking for Lincoln es la entidad coordinadora del Abraham Lincoln National Heritage Area de 43 condados que trabaja en asociación con el Lincoln Home National Historic Site para contar la historia de los casi 30 años de Lincoln en Illinois en comunidades donde Lincoln trabajó, viajó y vivió.

Recordatorio: Descubra cómo ahorrar en las facturas de servicios públicos

También el próximo jueves 6 de marzo, no olvide que podrás aprender comó puede ahorrar dinero en sus facturas de servicios públicos en una presentación en la Biblioteca Pública de Freeport de 5:30 a 7:30 p.m. Participantes podrán hablar individualmente con un asesor del Citizens Utility Board, CUB por sus siglas en inglés, para una análisis personalizado de sus facturas. También habrá información disponible sobre programas de energía solar y electrificación, descuentos para programas de ahorro de energía, estrategias para reducir costos de energía a través de programas de eficiencia y soluciones de bricolaje para propietarios de viviendas, cómo detectar cargos innecesarios en las facturas de gas y electricidad y cómo registrarse para programas de asistencia financiera calificados en función de los ingresos.

Los espacios para citas son limitados, así que regístrese temprano en www.citizensutilityboard.org: haga clic en “events” y luego en “March 6” para encontrar el evento de Freeport. Tenga en cuenta que la dirección en el sitio web es incorrecta ya que el evento se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Freeport en Freeport, y asegúrese de traer copias de facturas de servicios públicos recientes.

La Asambla General de Illinois creó la Citizens Utility Board en 1983 luego de referendos locales que mostraron un apoyo abrumador a la creación de un defensor de los clientes de servicios públicos. La Ley CUB le dio al grupo sin fines de lucro y no partidista la misión de luchar por los derechos de los clientes de las empresas de servicios de electricidad, gas y telecomunicaciones propieded de inversores en todo Illinois. El evento es organizado por el Grupo de Estudio Ambiental de Freeport y el representante estatal John Cabello.

La semana que viene

Al ver la semana que viene, no olvide que el Senior Resource Center proporciona servicios gratuitos de asesoramiento, preparación y presentación de impuestos federales y estatales 1040 para contribuyentes mayores de ingresos bajos y medios de 60 años o más que residan en los condados de Stephenson y Jo Daviess al igual que para adultos con discapacidades. Este servicio se ofrece a hasta el 15 de abril de 2025. Se requieren citas y se pueden programar para ser realizado en el centro al llamar al 815-235-9777. Eso es 815-235-9777.

También puedes votar en anticipación para las elecciones de abril para todas las carreras municipales y de pueblo en el nivel inferior del Stewart Centre, 50 West Douglas Street en Freeport de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

Como un recordatorio, si está en busca de algo que hacer esta semana o cualquiera semana, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en “weekly events” para un listado completo de muchos más eventos de entretenimiento y actividades a través del condado de Stephenson. También puede suscribirse a su boletín semanal gratuito allí, y tenemos un enlace a un código QR en la versión impresa de este noticiero si desea suscribirse de esa manera.

Mientras se registra para recibir más información sobre lo que sucede en nuestra comunidad, también puede suscribirse al boletín mensual de la ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org .

Traducido por Carlos Loera