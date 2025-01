Una guardia de cruce de una escuela de Sandwich celebra sus 30 años en el trabajo con casi 500 gorras y disfraces

En una mañana fría y nevada en Sandwich, Illinois, una niña de primaria sonríe mientras un pingüino la ayuda cruzar la calle en frente de su escuela. Mejor dicho, una persona en un disfraz de un pingüino. Es Louise Classon.

Ella ha sido una guardia de cruce peatonal aquí, en la esquina de Wells y Lions, durante más de tres décadas Y cada día, está aquí en un disfraz o una gorra especial.

“Muchas personas han dicho que desean poder pasar por mi esquina para ver qué llevo puesto, porque así empiezan bien el día.” dijo Classon. “Porque aseguro que a veces es difícil para ellos.”

La genta está contenta poder ver el pingüino esta mañana. Gracias al mal tiempo, hoy no hay muchos niños caminando a la escuela, pero casi todos los carros tienen una sonrisa y un saludo para ella.

Tras los años, Classon ha colectado más de 50 disfraces y 415 gorras. Todo desde una gorra de Thanksgiving de pastel de calabaza hasta una gorra hecha de latas. Y también tiene una gorra o disfraz para casi todas las festividades. Los disfraces no sólo son divertidos, sino también educativos.

“En septiembre, es el Día de la Constitución, así que tengo un disfraz de Thomas Jefferson que me puse ese día,” dijo. “Si puedo encontrar una gorra histórica que se relaciona, entonces trato de traer eso a la esquina también.”

Tiene una gorra de la Guerra Civil que se pone el 9 de abril, el aniversario de cuando el general Lee se rindió al general Grant y la Unión en Appomattox. También tiene una gorra personalizada para el Día de los Veteranos que le regalaron. Ha recibido muchos regalos tras los años. De hecho, el mismo disfraz del pingüino fue un regalo de una familia que pasa por su esquina todos los días.

Ha recibido gorras, un estudiante le hizo una pequeña señal de stop de cartón y le hacen dibujos.

“Un niño que pasa por mi esquina dibujó eso para mí,” dijo. “Solo estoy sosteniendo una señal de alto. Él piensa que soy un ángel.”

Classon con algunas de sus gorras favoritas y un dibujo que un estudiante hizo de ella como una “guardia de cruce peatonal en forma de ángel”

Classon también reparte sus propios regalos.

“Reparto $1 y una carta navideña a todos los niños,” dijo Classon. “Luego para la graduación de octavo grado, les doy una carta y $5, y luego en la secundaria, los que han cruzado mi esquina cuando se gradúan, les doy una carta y $10.”

Ella observa cómo crecen las familias desde su intersección. También le gusta ir a los juegos deportivos de sus estudiantes y apoyarlos. Todo esto ha convertido a Classon en una parte querida de la comunidad. Ese estatus formalizó hace años cuando el distrito escolar le pidió que fuera Grand Marshall (Gran Mariscal) del Desfile de Homecoming. Incluso vino con una gorra, un sombrero vaquero con un pañuelo azul que dice “Grand Marshall.”

“Esta es mi favorita porque me la regalaron los niños cuando me pidieron que fuera Grand Marshall. Eso fue muy conmovedor, muy, muy conmovedor,” dijo. “También me lo pidieron de nuevo, pero tuve que rechazarlos, porque les dije ‘¡Ya he sido Grand Marshall!’”

Su aventura comenzó hace 31 años mientras trabajaba como secretaria en Haskin Elementary, que se encuentra a sólo unas yardas de su intersección. El guardia de cruce renunció. Ella preguntó si podía reemplazarlo antes de su turno y se enamoró del trabajo. Desde entonces, ha estado saludando y construyendo relaciones con los niños y sus guardianes que pasan caminando y conduciendo.

“Son como mi segunda familia,” dijo. “Me encanta el trabajo. Trato de hacerlo mejor cada año. Empecé el año pasado, o hace dos años, poniendo carteles para las festividades.”

Classon dice que siente que esta es su vocación: comenzar el día de los niños con alegría, una gorra a la vez.

“Es muy gratificante. Le digo a gente que tengo el mejor trabajo en el mundo. Realmente me siento así, por la amabilidad y generosidad,” dijo. “Y nunca he tenido ningún problema con ninguno de los padres o hijos, no me molestan en absoluto, ¡lo cual es bueno!”

Poco más de 30 años después, a pesar de que lleva una señal de alto, no tiene planes de detenerse, incluso cuando eso significa abrigarse en 10 capas más un disfraz de pingüino. Classon espera poder llegar a los 50 años si puede. En algunas maneras, la parada de cuatro vías en Lions y Wells es tanto su hogar como su verdadera casa.

“Le dije a mi marido,” dijo Classon, “que pusiera ‘The Hat Lady’ (La dama de gorras) en mi tumba.”

Tiene un mes con temas de animales, una semana con un disfraz de un vaquero inspirado por Roy Rogers y ropa escolar de Sandwich para la semana de homecoming. Pero no importa cuál de los 415 gorras veas a Classon, su alegre sonrisa y su saludo seguramente harán que tu día comience bien.

Traducido por Carlos Loera