Noticias de Freeport: Una nueva ubicación para el Freeport Art Museum, construcción de carreteras y consejos de jardinería de otoño

Tiroteo en Carroll Avenue

El miércoles, 25 de septiembre, oficiales del Departamento de Policía de Freeport respondieron a disparos en la cuadra 900 de South Carroll Avenue, donde fue descubierto que tres individuos fueron heridos por los disparos.

En responder al incidente, el cual todavía está bajo investigación, el alcalde Jodi Miller dijo, “Es increíblemente frustrante y muy triste para la comunidad, ya que nunca queremos que nadie tenga que vivir con miedo.”

El gerente municipal Rob Boyer compartió comentarios similares al del alcalde, diciendo que la policía de Freeport continúa sus esfuerzos cada día para asegurar que nuestras calles estén seguras y que los miembros de la comunidad no deberían sentir miedo en hablar en contra del crimen en sus vecindades en cuanto trabajan para eliminar el crimen de nuestras calles.

Si usted ve o sabe algo, llame al Departamento de Policía de Freeport al 815-235-8222, Stateline Area Crime Stoppers al 866-TIPSNOW, o mande el mensaje Tip411.

Cuestionario de FREEPOD, 5 Questions in 5 Minutes para los candidatos de cargos públicos de 2024

Como habíamos mencionado la semana pasada, FREEPOD se esfuerza para que usted consiga la información que usted quiera sobre los candidatos a la oficina local en las próximas elecciones en noviembre.

Hemos desarrollado cinco preguntas que creemos pueden resumir las posiciones de los candidatos sobre temas de importancia. Sus respuestas tienen un límite de palabras para asegurar que sus respuestas son breves y directas. Las preguntas son las siguientes:



Si usted es elegido/a, ¿qué es el asunto más importante que abordaría? ¿Por qué este asunto debería ser importante para los votantes? ¿Por qué usted sería un buen candidato para abordar este asunto? ¿A quién solicitarías ayuda para ayudar en sus esfuerzos? ¿Qué pasos tomaría o recomendaría usted para enfrentar este asunto? ¿Qué es una cosa que los votantes pueden no saber de usted que gustaría que supieran?

Se esperan las respuestas a finales de esta semana y publicaremos todos los que recibamos lo más antes posible en nuestro sitio web en un formato de comparación para que los votantes puedan compararlos.

Actualización de construcción de calles

Adams Avenue tendrá su primera capa de pavimento y se anunciará pronto su pavimentación final. Se acabarán esta semana los proyectos sobre State Avenue, South Chicago Avenue y West Iroquois Street.

Las calles restantes para reconstrucción final en 2024 incluyen Oak Avenue, Coates Street, Dirck Drive, Quail Ridge Drive, Sioux Drive, Yellowstone Court, Clinton Place, Clinton Street, Locust Avenue y Salem Court.

Para más información y actualizaciones sobre el progreso, visite el sitio web de Freeport en www.cityoffreeport.org o en la página de Facebook de Freeport.

Como un recordatorio, para mantenerse al día sobre los cierres de calles y otra información importante de emergencia de la ciudad, como las advertencias meteorológicas, avisos de orden de hervir y actividades de crimen, inscríbase a Code Red, traído a usted por Freeport. Puede inscribirse a este servicio gratuito en ir en línea al sitio web de Freeport, www.cityoffreeport.org/ , y buscar ‘Code Red’ o ‘Freeport Alerts’, mandar ‘FREEPORTALERTS’ al 9941 o ir directamente a la sección de inscripción del sitio web en https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/BFE9C203F980 .

Actualización sobre la nueva ubicación del Freeport Art Museum

Progreso constante continúa en el proyecto Freeport Art Museum Block 62 en renovar el antiguo edificio Kunz Brothers de 100 años en 22 East Exchange en el centro de Freeport como la nueva ubicación para el Freeport Art Museum. Construida en 1924 por el destacado Fredrick Smith, características arquitectónicas originales serán preservadas y el edificio histórico de más de 14.000 pies cuadrados ofrece varios espacios para exposiciones, un aula, oficinas administrativas y almacenamiento.

La meta de $3.3 millones ha visto $1.6 millones colectado hasta la fecha, lo cual permitió la terminación de la primera fase del proyecto. La próxima fase ya está en camino con varios cambios hacia las ventanas del edificio. La fase que sigue será enfocada en lo interior para renovar las escaleras e instalar un ascensor.

El arquitecto Scott Winter de Winter Construction diseñó el projecto y supervisa la construcción. La directora ejecutiva del Freeport Art Museum sirve como la fuerza motriz para que todos los detalles salgan bien al igual que liderar la recaudación de fondos para conectar este proyecto con la Plaza de Arte. Si usted está interesado en donar o saber más sobre este proyecto, visite el sitio web del museo en www.freeportartmuseum.com o llame al 815-235-9755.

Vacunas de la culebrilla

La mayoría de las personas han oído de la condición aterradora conocida como la culebrilla. La enfermedad tiene que ver con el virus de la varicela que al menos todos tuvimos cuando éramos niños, ya sea a través de exposición natural o a través de la vacunación. Después de que hayas tenido la varicela, el virus se queda en su cuerpo por el resto de su vida. El salpullido doloroso, el dolor de nervios y el malestar que caracteriza la culebrilla es debido a una reactivación del virus de la varicela en los nervios.

Afortunadamente, existe una vacuna muy eficaz que no garantiza que no contraerá la culebrilla, pero probablemente reducirá el curso y la gravedad de la enfermedad si la padece. La vacuna está aprobada y es recomendada para las personas mayores de 50 años, sea que han tenido la culebrilla o no, aunque solo un terco de adultos mayores de 50 años han recibido la vacuna. El costo está cubierto por la mayoría de los planes de seguro de salud.

Cambio al sistema de estacionamiento de invierno

Como una actualización anticipada de invierno, para ayudar al personal de calles en limpiar la nieve, el Ayuntamiento de Freeport aprobó un sistema de estacionamiento que requiere que todos los automóviles se estacionen a un lado especifico de la calle solo cuando haya por lo menos una pulgada de nieve.

Este nuevo sistema, el cual estará en efecto desde el 1o de noviembre hasta el 31 de marzo, ayuda en varias maneras. Para comenzar, los residentes no tendrán que contar con las publicaciones de la ciudad para las instrucciones de estacionamiento. Siguiente, la limpieza de nieve tomará menos tiempo y permitirá a vecindades ver a calles limpias más pronto, y por final, las quitanieves manejarán más cuidadosamente en las calles angostas para ayudar evitar accidentes innecesarios con otros vehículos.

Más información saldrá cerca de la primera caída de nieve anticipada.

Consejos de jardinería para el otoño

Antes de que sean comunes las temperaturas bajo cero, ahora es el tiempo para dividir o mover las plantas perennes. ¿Usted tiene perennes en su jardín que ya están muy grandes? Considere dividirlos y trasplantarlas.

Aquí hay algunos consejos para tener éxito en dividir y trasplantar las plantas perennes:



Primero, asegure que la tierra esté húmeda para excavar fácilmente y reducir estrés en la planta. Luego, desentierre toda la raíz. Para la mayoría de las plantas, usa una pala para cavar al menos siete pulgadas para obtener la mayor parte de la raíz. Al salir de la tierra, deseche las secciones débiles o muertas de la planta. En cuanto todo este desecho, separe la raíz en tres a cinco piezas con una navaja afilada o el borde de la pala. Es mejor dejar tres a cinco puntos de crecer en cada conjunto. Si separa peonías, requieren por lo menos tres puntos de crecer para asegurar florecimiento la próxima temporada. Plante una parte de inmediato en el mismo lugar si quiere mantener parte de planta en el mismo lugar. Partes de la raíz plantadas en otras partes deberían ir en agujeros dos veces más anchos que la raíz. Agregue materia orgánica según sea necesario para nutrición adicional de las plantas Recorte cualquier follaje a 6 pulgadas de la tierra para reducir transpiración y shock de trasplante, y luego finalmente... Cubra con dos a cuatro pulgadas de mantilla de madera orgánica.

El otoño también es un buen momento para para plantar árboles y arbustos. Puede contar con temperaturas de aire más frías y temperaturas cálidas de tierra para usar la temporada como ventaja hacia los árboles y arbustos plantados en el otoño, ya que esto fomentará el crecimiento de su sistema de raíces para establecerse. Las raíces de árboles y arbustos crecerán siempre que la temperatura del suelo supere 40 grados, lo cual en general continúa en el área hasta mediados de noviembre.

Si tiene otras preguntas sobre jardinería de otoño, la Master Gardener Helpline todavía está abierta y puede ser alcanzada al 815-235-4125.

Oakdale Fall Festival y Autumn Leaf Run

¡No se olvide del Oakdale Fall Festival y la Autumn Leaf Run este sábado, 5 de octubre de mediodía a 4:00 p.m. en el Oakdale Nature Preserve Park cerca de Baileyville Road al sur de Freeport! El festival tendrá paseos de vagón, senderos para explorar, un scavenger hunt, paseos guiados de la naturaleza, charlas a lado del fuego, música en vivo, un laberinto de heno, pintar calabazas, camiones de comida y postres de otoño. La mayoría de estas actividades familiares son gratuitas.

Si usted quiere participar en la Autumn Leaf Run el sábado por la mañana, todavía puede registrarse de 7:00 a 8:30 a.m., con la carrera comenzando a las 9.00 a.m. El camino de 5 kilómetros para esta carrera corre a través de caminos rodeados de árboles, colinas moderadas, áreas de pradera, cruces de puentes y varios tramos de sendero de vía única. El comienzo y final de la carrera están cerca y la carrera será cronometrada por un sistema de cronometraje de chip. Todas las ganancias van hacia la Fundación de Parques de Freeport para los próximos proyectos en Oakdale Nature Preserve.

¡El clima para el sábado se ve maravilloso y esperamos que pueda disfrutar Oakdale esa tarde!

Traducido por Carlos Loera