Noticias de Freeport: Foro de candidatos, tren de pasajero, y el Northwest Illinois Airshow

Foro de candidatos de la League of Women Voters

La League of Women Voters de Freeport organizará un foro público de candidatos el próximo martes, 24 de septiembre, a las 6:30 p.m. en la Biblioteca Pública de Freeport. Los candidatos postulados para un puesto local en noviembre podrán compartir sus posiciones sobre temas de interés o preocupación local. La organización anfitriona sugiere a todos en la comunidad en asistir y aumentar su entendimiento sobre los planes y opiniones de los candidatos si son electos.

Noticias municipales

En la reunión del Ayuntamiento el 16 de septiembre, el Ayuntamiento aprobó un acuerdo entre el Departamento de Carreteras del Condado de Stephenson y el Departamento de Bomberos de Freeport para implementar una antena, un equipo receptor, y un amplificador en el County Highway Building sobre Lamm Road.

La Junta del Sistema Telefónico de Emergencia aceptó financiar en total el reemplazo de la red de radio VHF del Departamento de Bomberos, con un costo de 108,000 de dólares. Este equipo mejorará las comunicaciones de radio en la parte sur del condado de Stephenson.

El Ayuntamiento también aprobó las actualizaciones para la estación de combustible de Freeport en el 2025. El sistema subterráneo de combustible en 1001 North Island Avenue recibirá de pronto reemplazos necesarios para algunos de sus componentes principales que superaron sus esperanzas de vida de 30 años por tres años. Este sistema de combustible sirve a personal de Obras Públicas y de carretera, los departamentos de policía y bomberos, el departamento de agua y alcantarillado, el Tránsito de Pretzel City, el desarrollo comunitario, el control de animal, y la House Authority.

Además, con la temporada de hojas acercándose, el departamento de Obras Públicas les recuerda a residentes que las hojas solo se recogen durante este periodo. La parcela de árboles ubicada sobre Walnut Avenue y las Yardas Municipales permanecen cerradas para la colección de materiales que no sean ramas de 2 pulgadas de ancho o más.

Actualización del Pretzel City Skills Enhancement Program

En noticas adicionales de la ciudad, Freeport avanzó este verano con una versión experimental del Pretzel City Skills Enhancement Program, lo cual es un esfuerzo colaborativo de Freeport Township y la ciudad en trabajar hacia un objetivo de entrenar a individuos quienes serian buenos candidatos para trabajar en el área de Obras Públicas.

Después del programa experimental, la ciudad dio una actualización sobre el programa en relación de las conversaciones recientes de un contrato. Debido a que era algo experimental, había detalles con relación a la estructura del programa en curso que se necesitaban arreglar. Debido al interés en ver que el programa se continuara este año, personal de la ciudad crearon un contrato que reflejaba estos cambios necesarios en la forma de un contrato revisado.

Detalles del contrato revisado fueron discutidos por representantes del departamento de Obras Públicas, abogados de la ciudad, miembros del Ayuntamiento, y la junta de directores y fueron presentados a Freeport Township y Midwest Construction. Sin embargo, a consecuencia de los cambios requeridos, Midwest se abtuvo en continuar con el contrato y en cambio, la ciudad tiene un plan alternativo que se estima que estará listo en la primavera del 2025.

Northwest Illinois Airshow

¡Vea hacia arriba este sábado, 21 de septiembre cuando el Northwest Illinois Airshow se lanza hacia el cielo desde el Aeropuerto Albertus en Freeport!

Incluyendo varias obras de Dacy Airshows, este evento protagoniza a acrobacias aéreas, incluyendo una actuación de una MIG-17, una avioneta rusa; barnstorming, una actuación de acrobacias de aviones; y aviones militares antiguos, además de un centro de comida y vendedores, un área solo para niños, souvenirs, y un escenario principal y un área de VIP para actuaciones de música incluyendo un homenaje a las cantantes Andrew Sisters de la década de 1940. Varios aviones también estarán en muestra.

Friends of the Pecatonica River organiza un recaudo de fondos

Después del espectáculo de aviones, usted puede apoyar a la organización Friends of the Pecatonica River Foundation ya que organizarán su 13º evento anual de recaudación de fondos de otoño este sábado, 21 de septiembre en Big O’s. Las ganacias de la recaudación de fondos apoyará su trabajo de preservar, proteger y fomentar la vitalidad del Pecatonica River dentro su cuenca en el condado de Stephenson.

Servicio de tren de pasejero desde Rockford a Chicago

Según Rockford Register Star, un servicio de tren pasajero desde Rockford a Chicago podrá estar en camino. Funcionarios de Illinois están reafirmando el plan en una serie de cuatro reuniones públicas diseñadas para actualizar a la gente sobre la restauración del servicio de tren pasajero tan esperado que costará 275 millones de dólares y se espera que empiece en el 2027.

En la primera reunión, el gerente de comunicaciones del tren pasajero de IDOT (Departamento de Transporte de Illinois) explicó que la mayoría del trabajo tras el último año fue hecha entre bastidores, incluyendo ingeniería preliminar, acuerdos con los ferrocarriles y comunidades involucrados, y evaluaciones para determinar que se necesita para mejorar las vías férreas y los pasos a nivel.

La construcción del servicio interurbano de Metra con una distancia de 90 millas desde Rockford a Chicago comenzará a finales del 2025, con paradas en Huntley, Elgin y Belvidere.

Small Town Heroes

Small Town Heroes, la campaña reciente de United Way of Northwest Illinois dio homenaje a nueve individuos quienes dieron su tiempo y sus talentos para hacer una diferencia en sus comunidades locales. Los recipientes del United Way of Northwest Illinois 2024 son: Aleisha Leeper, Danielle Jackson, Delbert Bunker, Peter Flynn, Tom Glendenning, y Zandra Bright de Freeport; Angie Esling de Lena; DJ Scott de Pearl City; y Nancy Bandemer de Mt. Carroll. Sus logros variaron entre trabajo dedicado a programas comunitarios y esfuerzos para apoyar a individuos quienes necesitan ayuda.

Este es el noveno año dando homenaje a Small Town Heroes en los condados de Stephenson, Jo Daviess y Carroll. El objetivo de United Way tras esta campaña es no solo reconocer a estos individuos, sino que compartir sus historias e inspirar a otros para que se involucren en hacer nuestras comunidades las mejores que pueden ser.

Si usted conoce a alguien quien hace todo lo posible por su comunidad, por favor somete una nominación para los premios del próximo año antes del 6 de junio del 2025 en uwni.org ( https://uwni.org/small-town-heroes ).

Inscripción abierta de Medicare empezará pronto

Se acercan las fechas para la inscripción abierta de Medicare para el otoño, desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre, y hay una cantidad de recursos disponibles en Freeport para la gente que tiene preguntas antes de hacer decisiones sobre sus necesidades de cuidado de la salud.

El Senior Resource Center en Freeport estará ayudando a beneficiarios de Medicare revisar sus planes de medicamento de Medicare y ayudarles inscribirse en nuevos planes si es necesario, y empezará a reservar citas para esta ayuda el 23 de septiembre. Para más información, contacte a Anna Bell al 815-235-9777, ext. 228.

El próximo jueves, 26 de septiembre, Josh Smith de Medicare 411 presentará un programa informativo en la Biblioteca Pública de Freeport de 2:00 a 3:00 p.m. que hablará sobre las diferencias entre los planes de Medicare Supplement y Medicare Advantage.

Concierto público gratuito en Highland Community College

Un concierto público y gratuito con Carrie Newcomer estará abierto al público el próximo jueves, 26 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Highland Community College Student/Conference Center en Freeport. Las puertas abren a las 6:00 p.m. La Northwest Illinois Audobon Society es la patrocinadora del evento junto con el apoyo adicional de un donante anónimo.

Newcomer es una compositora, una artista discográfica, artista y educadora. Ella estará en este evento junto con el pianista Gary Walters, y usted puede leer más sobre ella en www.carrienewcomer.com

Pretzel City Brewfest

Regresa el Pretzel City Brewfest el próximo sábado, 28 de septiembre con más actividades fascinantes para los entusiastas de la cerveza artesanal. El evento incluirá más de 150 cervezas artesanales de cervecerías locales y nacionales para poder probar sobre Chicago Avenue en el centro de Freeport. Además de poder probar las cervezas, habrá actividades como concursos de cerveza y un juego en grande de beer pong para ganar premios. Diseñado para adultos de 21 años o más, el evento estará abierto desde la 1:00 hasta las 5:00 p.m. con una entrada anticipada especial para invitados VIP a mediodía.

La próxima semana...

La University of llinois Extension ofrecerá dos programas la próxima semana. Quienes asisten a “Getting the Scoop on Winter Squash” de 1:00 a 3:00 el miércoles, 25 de septiembre en la Biblioteca Pública de Freeport aprenderán cómo escoger y almacenar varios tipos de calabaza, entenderán su valor nutritivo, y recibirán algunas recetas deliciosas. Luego, el jueves, 26 de septiembre, un taller de preservación de flores se llevará a cabo a las 6:00 p.m. en la ubicación de la Extension en el Building R en Highland Community College, donde los asistentes harán un marcapáginas y una bolsita hecha de flores prensadas. Se pueden hacer reservaciones en línea en go.illinois.edu/jsw o al llamar al 815-235-4125.

Traducido por Carlos Loera