Noticias de Freeport: arranca la temporada de los Pretzels, modernización de la biblioteca, y bajan los precios de gasolina en el área

Lena Fall Festival

El Lena Lions Annual Fall Festival, el cual ha sido nombrado “El Cadillac de los festivales de pueblos pequeñas”, se llevará a cabo en el centro de Lena este viernes y sábado, 6 y 7 de septiembre.

El Festival está listo para otra serie de comida, música, manualidades, y diversión familiar empezando este viernes y continuando el sábado. Todo empezará el viernes por la noche con juegos de carnaval a las 6 p.m., música en vivo, y una variedad de opciones de comida, incluyendo chuletas de cerdo en un palo, el famoso puesto jamonero de los Lions, y otras opciones deliciosas. Vendedores de artesanía también estarán vendiendo sus mercancías.

Hay una carrera/caminata de 5 km el sábado por la mañana a las 8:00, la cual usted puede registrarse en en el sitio de web del Distrito de Parques de Lena hasta el viernes ( https://raceroster.com/events/2024/89103/lena-fall-festival ) , y luego el espectáculo de los dos días es el desfile el sábado a mediodía. Después del desfile, los juegos de carnaval comienzan de nuevo y grupos de música locales estarán tocando todo el día en el centro de Lena. Vaya a la página de Facebook de Lena Illinois Lions y a la página de eventos del Lena Lions Fall Festival para más detalles.

Comienza la temporada de fútbol americano para los Freeport Pretzels

El viernes por la noche, los Pretzels perdieron su juego de apertura ante Boylan, pero solo por un punto con un marcador final de 14 a 13 en favor de Boylan. Sin embargo, ese fue un juego competitivo en comparación al resto de los juegos de NIC-10 el viernes por la noche, donde el otro juego más cercano en puntos fue Harlem contra Belvidere, con un marcador de 21 a 10. Los otros juegos de conferencia fueron bastante dominantes a favor de un equipo, entonces fue un comienzo interesante a la temporada de la conferencia NIC-10.

El próximo juego del viernes por la noche es el 13 de septiembre contra Belvidere, que le ganó a Guilford 29 a 0 el viernes.

Subvenciones para las bibliotecas

Freeport Public Library

El Secretario del Estado de y el bibliotecario estatal de Illinois han anunciado que a través del Distrito 45 del Senado, las bibliotecas sirviendo una combinación de 128.000 personas han recibido casi un cuarto de un millón de dólares en subvenciones. Las subvenciones incluyen financiación anual per cápita al igual que nuevas subvenciones tecnológicas únicas para ayudar a las bibliotecas más necesitadas en actualizar sus infraestructuras de tecnología. La Biblioteca Pública de Freeport recibe poco más de 63.000 dólares, la subvención más grande en la región por una gran cantidad, pero muchas otras bibliotecas del condado de Stephenson también reciben apoyo.

Nuevas ubicaciones de negocios

El Greater Freeport Association anuncia la apertura y la reubicación de dos negocios en Freeport.

La ceremonia del corte de cinta en la nueva ubicación para el Freeport Area Church Cooperative Food Pantry en 890 W. Galena Ave., Freeport será el viernes, 6 de septiembre a mediodía, y Re-Spun Records & Resale ubicado en 119 E. Stephenson St. celebrará su corte de cinta el jueves, 12 de septiembre a las 2 pm. ¡El público está invitado en asistir a estos eventos y visitar estos negocios en sus nuevas ubicaciones!

El condado de Stephenson se destaca en una publicación regional

“Hay un zumbido sobre el condado de Stephenson, y no tiene nada que ver con las chicharras del verano. Tiene todo que ver con la prosperidad creciente.” Eso es la frase inicial de una visión general positiva sobre el condado de Stephenson que apareció en la edición de agosto de Northwest Quarterly. Freeport fue la ubicación principal presentada. Puede encontrar el artículo completo en el sitio de web de Northwest Quarterly.

( https://oldnorthwestterritory.northwestquarterly.com/2024/08/19/stephenson-county-builds-momentum/ )

FHN reconocido nacionalmente por su cuidado cardiovascular de alta calidad

FHN Memorial Hospital ha recibido cinco premios por logros del American Heart Association Get With The Guidelines® por demostrar compromiso de seguir pautas actualizadas basadas en investigaciones para el tratamiento de enfermedades del corazón y ataques de corazón, con el propósito de salvar a más vidas, periodos de recuperación más cortas y menos reentradas al hospital.

Puede leer más sobre las pautas y los servicios cardiovasculares de FHN en www.fhn.org .

Precios de gasolina bajan en la región del medio oeste

A partir del 31 de agosto, los precios regionales de gasolina llegaron a un promedio de $3,21 por galón de combustible regular el lunes, por debajo del precio de la semana pasada de $3,32 por galón, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. El precio promedio de combustible en la región del medio este ha bajado unos 27 centavos desde julio. Hace un año, el precio promedio de gasolina en la región estaba a $3,64 por galón, un12% más alto.

En Freeport, los precios de gasolina regular en las gasolineras de marcas regionales y nacionales bajaron 20 centavos en las últimas dos semanas desde $3,79 por galón a $3,59. La gasolinera Marathon frente del Lincoln Mall generalmente ha tenido precios más bajos y a principios de esta semana, la gasolina regular estaba a $3,49 por galón.

Las solicitudes de desempleo bajan

El Departamento de Labor de Estados Unidos dijo que las solicitudes iniciales para beneficios de desempleo en Illinois han bajado. Las nuevas solicitudes de desempleo, una medida para bajas de personal, bajaron a algo menos de 8.000 en la semana que terminó el 24 de agosto, por debajo de los casi 8.200 la semana pasada. A nivel nacional, las solicitudes de desempleo bajaron a 231.000 la semana pasada, 2.000 menos que las 233.000 de la semana anterior en términos desestacionalizados.

Las solicitudes de desempleo pueden ser desestacionalizadas o no desestacionalizadas. Los datos desestacionalizados se promedian en los tipos de cambios que normalmente ocurren en los mismos momentos y aproximadamente en la misma magnitud cada año (como ajustes estacionales, días festivos, ventas, y cambios de modelo) y su producción lleva más tiempo ya que estos estos cambios ocurren durante meses.

Los datos no desestacionalizados pueden adquirirse con más frecuencia, a menudo semanalmente. Para el condado de Stephenson, la tasa de desempleo no desestacionalizada fue 5,7% a partir de julio, en comparación con la tasa nacional de 4,5% y una tasa de 6,2% para todo el estado de Illinois. Esta información está disponible en los reportes semanales del Departamento de Labor de Estados Unidos.

DeHaven Quest nombrada a la Comisión del gobernador

Para informar mejor a los formuladores de políticas sobre las causas primordiales de la pobreza e inseguridad económica en el noroeste de Illinois, la CEO del Foundation for Northwest Illinois, Michelle DeHaven Quast, ha sido designada a la Comisión del gobernador sobre la Pobreza y Estabilidad Económica por Tony McCombie, el líder minoritario de la Cámara de Illinois.

La Comisión está formada por 25 miembros compuestos por cuatro miembros de la Asamblea General del Estado, un miembro del poder judicial, y veinte líderes del público quienes representan distritos electorales claves impactados por la pobreza. La comisión fue creada para afrontar las causas primordiales de la inseguridad económica, disparidades raciales, y otros factores sociales, económicos y culturales que contribuyen.

“El propósito general de la Comisión de Illinois sobre la Eliminación de la Pobreza y la Seguridad Económica es igual a los objetivos e intereses del Foundation for Northwest Illinois,” dijo DeHaven Quast. El documento titulado en inglés “A Five-Year Strategy to Reduce Deep and Persistent Poverty” puede ser encontrada en línea en www.ilfa.gov/reports .

https://www.ilga.gov/reports/ReportsSubmitted/3334RSGAEmail6536RSGAAttachPoverty%20Commission%20Strategic%20Plan%20Brief%202022%20FINAL.pdf

Llegan las vacunas del COVID

Las vacunas actualizadas de ARNm COVID de Moderna y Pfizer ya están disponibles y son gratuitos bajos la mayoría de las pólizas de seguro de salud. Las nuevas vacunas están basadas en la variante KP.2, la cual ha causado la mayoría de las infecciones durante la ola de COVID este verano.

Según la CDC, todos, específicamente los adultos mayores y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados u otros problemas de salud, deberían recibir la nueva vacuna. Aunque también los niños de seis meses en adelante deberían recibir la vacuna, padres deberían de averiguar con su pediatra para ver que se recomienda para su hijo/a.

Recuerde que las vacunas del COVID y la influenza no son vacunas de virus vivos, entonces no puedes contraer la enfermedad de la vacuna.

El virus del Nilo Occidental

En otras noticias de salud, quizá sepa que el Dr. Anthony Fauci fue hospitalizado reciente y posteriormente se recuperó de complicaciones de una infección con el virus del Nilo Occidental. Lo que quizá no sepa es que los fines de agosto y todo septiembre es la temporada principal para esta enfermedad. Esto puede parecer contradictorio, ya que los mosquitos se asocian más con los meses más calurosos de verano, lo que hace importante prestar atención a lo que pasa ahora con el virus del Nilo Occidental.

CDC, Indiana University Culex mosquito

Aunque no hay una vacuna y los síntomas en general son ligeros y parecidos al flu, algunas personas pueden desarrollar encefalitis, marcada por una rápida aparición de fiebre alta, con dolencias de cabeza y cuerpo, desorientación, temblores, convulsiones, y, en los casos más graves, parálisis o muerte.

Hay tres “Rs” cuando se trata de mosquitos: reducir el hábitat de los mosquitos, lo cual principalmente es el agua estancada; repelarlos usando DEET y otros repelentes de insectos; y reportar áreas que pueden estar albergando mosquitos al departamento de salud, que puede tomar las acciones apropiadas.

Se termina la recaudación de fondos popular del Stephenson County Farm Bureau

La recaudación de fondos, Prep, Freeze, Cook Fundraiser for Ag In The Classroom, manejada por el Stephenson County Farm Bureau, no sucederá este otoño ya que la organización que preparaba las comidas congeladas cerró sus puertas. Los fondos recaudados en los años pasados ayudaban al programa Agriculture in the Classroom enseñar a casi 8.000 estudiantes del condado de Stephenson sobre la agricultura.

Si usted quiere apoyar al programa Agriculture in the Classroom en ser un patrocinador del programa de 2024-2025, donaciones pueden ser enviados al Stephenson County Farm Bureau en 210 West Spring Street en Freeport. Los cheques pueden ser destinados a nombre de Stephenson County Bureau Foundation.

PAWS for Reading

Este sábado, así como cada segundo sábado de cada mes, perros de terapia estarán en la Biblioteca Pública de Freeport – ¡y están esperando para escuchar cuentos! PAWS FOR READING es el programa de la Biblioteca donde perros de terapia certificados escuchan a todo tipo de libro que leyentes jóvenes quieran compartir con ellos.

Este evento ocurre de 11:00 a.m. a mediodía el sábado, y esperamos que habrá varios leyentes para entretener a los oyentes peludos quienes estarán esperándolos.

Película en el Parque

Este viernes, 6 de septiembre, el Distrito de Parques de Freeport está organizando una película gratuita al aire libre en Krape Park. La película programada es IF. La película es clasificada PG y se trata de una niña joven que pasa por una experiencia difícil y luego empieza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo quienes han sido abandonados ya que sus amigos reales han crecido.

La película empezará al anochecer en el Koenig Ampitheatre, pero invitados son bienvenidos desde las 7:00. En el caso de mal clima, cheque el sitio de web del Distrito de Parques para actualizaciones. ( https://freeportparkdistrict.org/ )

Traducido por Carlos Loera