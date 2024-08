Freeport News: mejoras en las carreteras, viviendas saludables y Winneshiek Los jugadores retroceden en el tiempo

Bienvenidos a FREEPOD, una fuente de noticias locales para todos en el área de Freeport. Este podcast semanal es traído a usted a través de un grupo voluntario dedicado a traer noticias objetivas e imparciales especificas a nuestra comunidad.

Freeport recibe la subvención Safer Streets

En su reunión el 19 de agosto, el Ayuntamiento de Freeport aceptó una subvención de $400.000 para ayudar aumentar la seguridad de las calles de Freeport en las intersecciones propensas a accidentes.

Esta subvención del Departamento de Transporte de EE. UU se titula Safe Streets and Roads for All y permitirá a Freeport contratar a consultores para crear un plan para aumentar la seguridad del transporte en toda la ciudad y al mismo tiempo priorizar las áreas desentendidas. Intersecciones específicas que serán revisadas incluyen Stephenson Street y Park Boulevard, Stephenson Street y Greenfield Drive, Walnut Street hasta Float Street sobre South Street, Walnut Street y Empire Avenue, los 12 semáforos de cruce de escuelas de la ciudad, y los puntos críticos sobre West Avenue, Clark Street y Empire Avenue. Un mapa de los puntos críticos está disponible en el sitio de web de Freeport en www.cityoffreeport.org .

Para poder recibir la subvención de $400.000, la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte de los Estados Unidos requiere que la ciudad utilice $100.000 en fondos locales.

Rebuilding Together

Rebuilding Together Stephenson County es uno de los 100 afiliados de la organización nacional de Rebuilding Together. Su objetivo es reparar casas en el área que han caído en mal estado para los propietarios de viviendas quienes no tienen los fondos para arreglarlos, prestando atención especial en proporcionar viviendas seguras y saludables.

Gracias a la generosidad de iglesias locales, bancos, subvenciones, fundaciones caritativas, 100 Women Who Care, varios individuos, Lowe’s, Servicios Financieros de USAA, y entre otros, ellos han podido dar servicios a propietarios de viviendas sin costo, con unos trabajos realizados voluntariamente cuando sea necesario mientras que también estén contratando a contratistas.

Desde su comienzo en Freeport en el 2021, ellos han realizado diez proyectos incluyendo, pintando los exteriores de viviendas, reemplazando ventanas, reconstruyendo porches inseguros, paisajismo, construyendo rampas para propietarios discapacitados y en un caso, para un niño con necesidades especiales, reparando un techo dañado por tormentas junto con reparaciones interiores, y reemplazando una gran porción del techo colapsado en la residencia de mujeres de Freeport Area Church Cooperative.

Qué hacer cuando su mascota se pierda

La mayoría de nosotros hemos estado en la situación desafortunada de que una mascota se pierde. Entonces, ¿qué hace cuando suceda? Eso es cuando se involucra el departamento de control de animales de ambos Freeport y el condado de Stephenson.

Funcionarios en ambos lugares dicen que, si una mascota desaparece, la primera cosa que se debe hacer es llamar a los departamentos. Para Freeport, el número de teléfono es 815-235-8210 y el del condado es 815-235-8276. Después de horas laborables, piden que la gente llame a los números de no emergencia. Para Freeport, es 815-235-8222 y para el alguacil del condado de Stephenson, es 815-235-8252.

Cualquier persona que vea animales sueltos también puede usar estos números de teléfono.

Freeport exigirá permisos para todos los proyectos de entradas de coches

En respuesta a recientes problemas relacionados con proyectos de entradas de coches afectando negativamente el derecho de paso de Freeport, el Ayuntamiento de Freeport ha aprobado una enmienda al Capítulo 1262 de las Ordenanzas Codificadas. Esto permitirá a la ciudad tener más jurisdicción sobre la calidad de las entradas de coches en la comunidad.

La enmienda requerirá a residentes obtener un permiso cuando trabajen en las entradas de coches, sin importar el costo del proyecto. El costo de estos permisos será el 1% del costo completo del proyecto.

Yendo más allá...

Chris Shenberger, jefe de policía de Freeport, recientemente realizó una presentación especial para los oficiales Joshua Leverton y Justin Holden por ir más allá de lo que se espera de ellos por el bien de la comunidad.

Fueron acreditados con encontrar a un vehículo sospechoso y a sospechados en el vehículo quienes estaban en posesión de armas cargadas, e impidieron un incidente de un tiroteo potencial que podía haber sucedido. Ambos oficiales fueron dados el Merit Award (premio al mérito) en una reunión del Committee of the Whole.

Noticias del distrito escolar

En cuestión de noticias del Distrito Escolar 145 de Freeport, la junta de directores ha acordado la compra de 9 nuevos autobuses después de comparando el costo de arrendar autobuses versus comprándolos. También fue anunciado que este año, habrá 5 días de aprendizaje remoto en vez de días cancelados debido a tormentas de nieve.

La cifra de inscripción para el distrito escolar está a 3.720, con casi 400 estudiantes multilingües.

Noticias del Distrito de Parques

En la reunión más reciente de la junta directiva del Distrito de Parques de Freeport, una auditoría anual fue revisada y fue declarada ser una auditoría justa. Más noticias incluyeron la información que, tras la ida de Ron Schneider, director ejecutivo del Distrito de Parques, en junio, la junta directiva pagó $7.600.00 a la Asociación de Distritos de Parques de Illinois para ayudar con la búsqueda de un nuevo director. Mientras tanto, Bruce Cubberley continúa desempeñándose como director ejecutivo interino, según lo designado por la junta de comisionarios del parque. Antes de esta asignación temporal, Cubberley se desempeñó por los últimos cinco años como el superintendente de parques y recursos naturales para el Distrito de Parques de Freeport.

La Asociación de Greater Freeport recibe el Matthew Marvin Community Impact Award

Desde la izquierda: John Bosco, gerente de servicios de desarrollo de la Asociación; Michelle DeHaven Quast, CEO de Foundation of Northwest Illinois, Andrea Schultz Winter, directora ejecutiva de la Asociación, y Nicoles Hass, directora de mercadeo

La Asociación de Greater Freeport fue honrado como co-recipiente del Matthew Marvin Community Impact Award el 17 de agosto en la Gala de Foundation for Northwest Illinois. Los éxitos de la Asociación en promocionar iniciativas colaborativas del desarrollo económico en el condado de Stephenson fueron destacados como merecedores del honor. El premio fue aceptado por la directora ejecutiva de la Asociación, Andrea Schultz Winter.

Northwest Illinois Economic Development fue honrado como el otro co-recipiente del Matthew Marvin Award.

Foundation for Northwest Illinois organizó la Gala en honor de su aniversario de 50 años y para mostrar su trabajo estratégico en el desarrollo económico con casi 130 invitados en asistencia.

Noticias del Winneshiek Theatre

Si viviste durante la década de los 80 – o desea que hubiera vivido en esos tiempos- apunten en sus calendarios las próximas actuaciones de Winneshiek Players de “Back to the 80’s,” una parodia de comedia basada en las películas de esa década (piense en Back to the Future, Risky Business, y Goonies).

Actuaciones por la noche están programadas para el 20, 21, 27 y 28 de septiembre a las 7:00 p.m., con una actuación por la tarde también siendo ofrecida el sábado, 21 de septiembre a las 2:00 p.m.

Dos producciones están siendo planeadas para la temporada de Halloween en octubre, incluyendo Edgar Allen Poe Radio Hour y un shadow cast de la película clásica, The Rocky Horror Picture Show, donde actores actúan mientras que se proyecta la película.

Se cree que el Winneshiek Theatre es el teatro amateur totalmente voluntario más antiguo del país. Winnie, su apodo de cariño, ha estado en función en Freeport desde 1926. Ha estado en su ubicación actual, 228 West Clark Street, desde 1936.

El Club de Motores Antiguos estará abierto Labor Day

Si está buscando algo divertido que hacer este lunes, 2 de septiembre, intente un paseo en el Ferrocarril Silver Creek y Stephenson de Freeport, que estará abierto todo el día. El tren, operado por el Club de Motores Antiguos del Condado de Stephenson, es el tipo de tren usado durante la época dorada del ferrocarril, cuando numerosas rutas unían los pueblos pequeños entre sí y con el mundo exterior, cuando el país fue más rural.

La semana que viene...

Mientras miramos hacia adelante a una semana corta por el día festivo de Labor Day, queremos recordar a todos que la gente está invitada a opinar sobre el presupuesto del 2025 para Freeport el martes, 3 de septiembre. Este discurso está programado a las 5:00 p.m. en Council Chambers en el Ayuntamiento, 314 W. Stephenson Street en Freeport. El público tendrá otra oportunidad de ofrecer su opinión durante una reunión similar el lunes, 28 de octubre.

A continuación, con las elecciones presidenciales aproximándose, gente que asiste a la serie de películas clásicas de Lindo Theatre disfrutará All the President’s Men el próximo miércoles, 4 de septiembre. Este thriller político de 1976 es una mirada en detalle al famoso escándalo Watergate. Robert Redford, Dustin Hoffman, y Jason Robards protagonizan la película. Se podrá ver All the President’s Men el próximo miércoles a la 1:00 y a las 7:00 p.m. a precio regular. El 2024 es el 14to año para este serie popular de películas organizada por Ed Finch y Alan Wenzel en el Lindo Theatre en Freeport.

Un poco de trivia de historia para la semana que se relaciona con nuestra noticia sobre el Club de Motores Antiguos del Condado de Stephenson, nuestros historiadores nos dicen que el primer servicio ferroviario hacia Freeport comenzó hace 171 años esta semana, cuando un tren del ferrocarril de Chicago y North Western llegó a Freeport el 31 de agosto de 1853.

Traducido por Carlos Loera