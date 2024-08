Noticias de Freeport: preparativos para el regreso a clases, Krape Park Art Walk y Paint the Port son eventos para esta semana

Bienvenidos a FREEPOD, una fuente de noticias locales para todos en el área de Freeport. Este podcast semanal es traído a usted a través de un grupo voluntario dedicado a traer noticias objetivas e imparciales especificas a nuestra comunidad.

Conoce a visitantes internacionales en la biblioteca

Residentes locales tienen una oportunidad asombrosa de aprender más sobre el Freeport Area International Visitors Council e interactuar con siete mujeres líderes de Perú quienes visitarán a Freeport en conjunción con el Departamento del Estado de EE. UU.

Aquellos interesados deberían apuntar la fecha para una de dos sesiones el próximo jueves, 22 de agosto en la Biblioteca Pública de Freeport. La primera sesión es de 10:00 a 11:30 a.m. con la League of Women Voters; y la segunda es de 11:30 a 12:45 p.m. en una junta de mujeres profesionales locales. Ambas reuniones se llevarán a cabo en la sala de reuniones públicas de la biblioteca. Para más información, contacte a la biblioteca al 815-233-3000.

El Freeport Area International Visitors Council es una organización de voluntarios dedicados a brindar programación, satisfaciendo las necesidades personales y profesionales específicas de participantes entusiastas de una multitud de países. En los últimos 64 años, cientos de visitantes de más de 80 países visitaron al condado de Stephenson, y ellos constantemente nos consideran una parte favorita de su visita a los Estados Unidos, según la directora ejecutivo Kerrylyn Rodríguez.

Krape Park Art Walk

Freeport Park District

¡El Art Walk en Krape Park es este sábado, 17 de agosto, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.! Quienes asisten a este mercado artesanal disfrutarán encontrar tesoros únicos hechos a mano.

Artistas y artesanos de toda la región mostrarán y venderán cuadros, cristalería, fotografías, joyas, esculturas, carpintería, artesanía y más. También habrá música en vivo, paseos en carrusel, y sabrosas botanas de vendedores locales de comida.

El Paseo Artístico en Krape Park es gratuito para todo el público y está diseñado para que toda la familia disfrute. Otras actividades adicionales que estarán disponibles son remar en Yellow Creek en una variedad de barcos de remo, minigolf en el nuevo campo de minigolf de Wing-It!, una escalada y otras actividades divertidas en una variedad de áreas de juego.

Regreso a clases

Aunque los niños de Freeport no empiezan las clases hasta el próximo miércoles, 21 de agosto, los estudiantes del condado de Stephenson están tomando una ventaja en el nuevo año escolar. Los estudiantes de Aquin son los más tempranos en comenzar las clases el día de hoy, 15 de agosto, seguido brevemente por Dakota, Pearl City y Tri-County Christian el día de mañana. Los estudiantes de Lena-Winslow comienzan el 19 de agosto, mientras que Orangeville e Immanuel Lutheran concuerdan con los Pretzels el 21 de agosto. Se les recuerda a los conductores de autos de tener cuidado con los niños en los pasos peatonales y con los autobuses escolares con sus señales de alto mientras manejen en sus rutas.

Para los padres de estudiantes en el distrito escolar 145 de Freeport, hay una guía útil para el regreso a clases en el sitio de web del distrito escolar con toda la información necesaria para tener a estudiantes registrados y listos para todo, desde los requisitos del vestimento escolar y rutas de autobuses a información de las comidas escolares y los horarios de equipos deportivos. Aquí está el enlace para la guía: https://www.fsd145.org/domain/1245 .

También lo puede encontrar desde la página principal en el enlace http://www.fsd145.org/ .

Distribución de útiles escolares desde el carro

Mientras que las familias se preparan para la escuela, ¡el Boys and Girls Club de Freeport y del condado de Stephenson está listo para ayudar! Este sábado, 17 de agosto, el Club está organizando una distribución de útiles escolares desde el carro para ayudar a las familias prepararse para el regreso a clases. Los útiles estarán en mochilas, las cuales serán distribuidas en un proceso drive-through sábado a las 11:00 a.m. en el King Community Campus en el 511 South Liberty Avenue en Freeport.

Las mochilas son disponibles para los estudiantes en el kindergarten hasta el octavo grado y cada mochila está llena con útiles sugeridos para cada grado. Hay un límite de tres mochilas por familia mientras que haya. Una docena de patrocinadores generosos han proporcionado los materiales para esta distribución.

Los patrocinadores del evento incluyen State Bank, Freeport School District 145, The Helm Group, Dimond Bros. Insurance, The Bocker Group, Spartan Community Education, Honeywell, Dennis and Mary Book, Amity Society, Lions Club, Titan Tire Co., and Sharon Shelton.

La Policía de Freeport suministrará un oficial de recursos escolares

El Departamento de Policía de Freeport ha trabajado con el distrito escolar de Freeport para procurar un oficial de recursos escolares, o SRO por sus siglas en inglés, comenzando en una posición de tiempo parcial este otoño, con planes de suministrar un oficial de tiempo completo para la primavera de 2025.

Un SRO suministra la sabiduría de tratar con el involucramiento juvenil en el crimen y el abuso de sustancias, participa en programas preventivas para disuadir el uso del alcohol y las drogas, ayuda prevenir el crimen entre la escuela, puede ayudar con el desarrollo y práctica de los planes de emergencia de la escuela, y también puede ayudar mejorar las percepciones estudiantiles de cómo se aplican las leyes.

En el pasado, el Departamento de Policía de Freeport ha suministrado un SRO tanto para la escuela secundaria como para la escuela intermedia del distrito escolar de Freeport. Sin embargo, debido a una falta de oficiales, la última vez que el Departamento asignó un SRO al distrito escolar fue a comienzos de 2020.

Desde el 2020, el personal administrativo de la Freeport High School ha colaborado con el Departamento de Policía de Freeport para organizar un SRO para las escuelas una vez que el Departamento estuviera en una mejor posición de personal.

En la primavera de 2024, el Departamento publicó un puesto para un SRO con la intención de que ese oficial fueraa asignado a las escuelas este otoño. Juntos, el distrito escolar y departamento de policía seleccionaron un oficial para ser el SRO y ese oficial ha asistido al entrenamiento necesario para ser un SRO certificado en el estado de Illinois. El SRO del Departamento será suministrado a tiempo parcial hasta que la dotación de personal permita que la posición sea de tiempo completo, lo cual está en plan para el semestre de primavera.

No se requiere financiación adicional para esta posición, y los gastos del salario y beneficios del SRO serán compartidos 50/50 entre el distrito escolar y el departamento de policía.

Code Red

La semana pasada, habíamos mencionado un servicio gratuito de alertas de parte de la Ciudad de Freeport, y con las clases comenzando, pensábamos que recordaríamos de nuevo a nuestros oyentes que tan útil puede ser. El servicio de alertas, Code Red, puede mantenerlo actualizado sobre los cierres de carretera y otra información importante de emergencia de la ciudad, como avisos del tiempo y actividades de crimen.

Inscribirse a este servicio gratuito fácil - solo vaya al sitio de web de la ciudad, http://www.cityoffreeport.org/ , y busque Code Red o Freeport Alerts. También puede inscribirse a través de su celular mandando el mensaje FREEPORTALERTS, toda una palabra, al 9941. Aquí está en enlace para la registración en línea: https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/BFE9C203F980

Paint the Port

Jenna Dooley

Paint the Port, el evento popular entre la comunidad regresa el próximo viernes, 23 de agosto. Organizado por el Museo de Arte de Freeport, las familias locales y entusiastas creativos de este evento de pintura callejera pueden reservar un cuadro en el centro de la ciudad para llenarlo con su estilo artístico sobre Main Street, Stephenson Street, State Street, y Chicago Avenue.

Cuadros están a $15 y están disponibles a ese precio en línea hasta las 11:59 p.m. el próximo jueves, 22 de agosto.

El sitio de web para inscribirse es http://www.painttheport.com/ . Cuadros también serán disponibles a $20 cada uno el día del evento, con un inventario limitado.

La mesa de registración para el Paint the Port estará ubicada en el 22 E. Exchange St., la futura nueva ubicación del museo. Es ahí donde usted puede recoger su bolsa artística con todo lo que necesita para crear su obra, incluyendo tiza, pinceles, vasos para enjuagar sus pinceles, y artículos de promoción de patrocinadores. El tipo de pintura proporcionada en las bolsas es el único permitido para este evento. Se instalarán lavabos para proporcionar agua para enjuagar, y puede que quieras traer un cambio de ropa para los artistas jóvenes en su equipo y toallas o rodilleras para protegerse del pavimento de las calles.

Se puede trabajar en los cuadros en cualquier momento entre las 4:00 p.m. y 8:00 p.m., y deben ser finalizados antes de las 8:00.

Horarios para voluntarios están disponibles para el día anterior, que es jueves, 22 de agosto, igual que el día del evento, viernes, 23 de agosto. Los trabajos de los voluntarios incluyen marcando y enumerando los cuadros, llenando bolsas, y recogiendo y limpiando. Detalles y horarios de los turnos están disponibles en el sitio de web del evento, http://www.painttheport.com/ al igual que otra información útil sobre el evento. También hay una página de Facebook para el evento en donde puede encontrar más información.

Inicialmente siendo concebida en el 2017 como una manera de recaudar fondos para la revitalización del centro, Paint the Port ha superado las expectativas en los años desde entonces. Los ingresos generados por el evento son orientados hacia el desarrollo y mantenimiento del Arts Plaza para las reuniones comunitarias en el centro.

Eats & Beats

Como habíamos mencionado anteriormente en nuestra noticia sobre Paint the Port, Eats & Beats también se viene el próximo fin de semana, viernes y sábado, 23 y 24 de agosto. En cuanto haya acabado su obra o caminado las calles del centro de Freeport para admirar las obras de otra gente, por favor quedase para disfrutar la música en vivo y la comida en Eats & Beats, donde los ingresos del evento benefician a sin fines de lucros del área.

Eats & Beats toma lugar en el Arts Plaza en frente de la Biblioteca Pública de Freeport, y los Beats (música) comienzan a las 5:00 p.m. ambos días. Disfruta de una multitud de géneros musicales incluyendo Ukulele Express y The Usual Suspects el viernes. El sábado, a Ryan Casey le sigue Sparks Fly, que presenta The Taylor Swift Experience.

En cuanto a los Eats (comida), habrá 10 vendedores ofreciendo todo desde algodón azucarado, galletas gigantes, mini pies, y conos de hielo hasta nachos y walking tacos, sándwiches de pollo y carne de cerdo desmenuzado, papas fritas con o sin queso y chili, papas horneadas rellenas, cheese curds, poke bowls, pizza, hamburguesas y hot dogs.

Freeport High School Student Garden lidera un esfuerzo comunitario de compostaje

Tras una asociación con el Freeport Environmental Study Group, Northwest Illinois Audubon Society, y University of Illinois Extension, el Freeport Student Garden está agrandando su programa de compostaje.

El programa ayuda a hogares en los alrededores de Freeport a reducir la cantidad de desperdicio de alimentos que contribuyen al basurero. El Freeport Student Garden usa este desperdicio de alimentos para generar compostaje, lo cual es una valiosa enmienda del suelo que da nutrientes al suelo. El Freeport Student Garden también empezará colectando residuos de compostaje de la cafetería de la escuela secundaria.

Se construyeron y levantaron espacios adicionales para el sistema de compostaje a principios de agosto. ¿Está interesado? Mande un correo electrónico a ben.skipor@fsd145.org o a deborahlischwe@hotmail.com. Esta expansión fue hecha posible gracias a una otorgación dada por la Foundation for Northwest Illinois.

Traducido por Carlos Loera