No, en ese video no hay indocumentados preparándose para votar en las elecciones presidenciales de EE. UU: son solicitantes de asilo recibiendo permisos para trabajar

Publicaciones en redes sociales afirman sin fundamento de que los “inmigrantes ilegales” están recibiendo números de Seguro Social y se están registrando para votar.

En una publicación en Facebook se dice que en Chicago los "inmigrantes ilegales" recién llegados están recibiendo tarjetas de Seguro Social del gobierno porque se están “preparando para el fraude” para las “elecciones presidenciales de 2024” .

Es importante aclarar que sólo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a registrarse y votar en las elecciones de noviembre. Ni los inmigrantes indocumentados ni aquellos que tienen residencia permanente (green card) tienen derecho a votar.

Por Beatriz Limón

En una publicación difundida en Facebook el 11 de julio de 2024, que se titula “Preparando el terreno para el fraude”, dicen que en Chicago inmigrantes indocumentados “recién llegados están recibiendo tarjetas de Seguro Social por parte del gobierno”. En la imagen del post se ve el logo de CBS News y se lee, en inglés, que las “elecciones presidenciales de 2024 serán las más fraudulentas” de la historia.Esto es falso.

Factchequeado hizo una búsqueda directamente en la web de CBS News y, en realidad, se trata de un reportaje que fue publicado el 1 de enero de 2024 con una duración de 2:48 minutos y que habla sobre el bajo número de solicitantes de asilo que reciben permisos para trabajar.

“Alrededor del 1% de los más de 26,000 migrantes que llegaron a Chicago desde agosto de 2022 recibieron permisos de trabajo y tarjetas de Seguro Social”, dice la cadena informativa.

Precisamente, en ese reportaje de CBS News no se refieren a inmigrantes sin documentos obteniendo tarjetas o números del Seguro Social, como señalan en el post de Facebook. Tampoco dicen que con ese SSN podrán votar en las elecciones presidenciales de 2024.

Las personas que están en el país sin documentos no pueden obtener legalmente un número de Seguro Social (Social Security Number) y no tienen derecho a votar en las elecciones federales. Aunque los no ciudadanos autorizados a trabajar en el país por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) pueden obtener una tarjeta de este tipo –como los solicitantes de asilo–, eso tampoco los habilita para votar.

Los inmigrantes sin documentos no pueden votar

Como primer punto, es importante aclarar que sólo los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho de registrarse y votar en las elecciones federales en Estados Unidos, según establece la ley federal. Los inmigrantes que no sean ciudadanos no pueden votar en elecciones de presidente ni para el Congreso. Aquellos que tengan residencia permanente (green card) tampoco pueden participar en los comicios federales.

David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral (CEIR en inglés), explica en un video de 1:10 minutos que el voto de los no ciudadanos está prohibido en las elecciones federales en Estados Unidos.

En el artículo “Tres razones por las que el voto de los no ciudadanos es un mito, sin importar lo que hayas escuchado”, Becker aclara que “el voto de los no ciudadanos ha estado prohibido durante décadas” en las elecciones federales de acuerdo al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 611, y si algún no ciudadano intentara votar existen medidas de protección que lo hacen “extremadamente raro”.

En segundo lugar, explica que es necesario registrarse para votar y “cada persona que se registra para votar en los Estados Unidos debe proporcionar una identificación, casi siempre un número de licencia de conducir, que se verifica con los registros del DMV [Departamento de Vehículos Automotores] para asegurarse de que son elegibles para votar y que son quienes dicen ser”.

En tercer lugar, Becker dijo que “los no ciudadanos casi nunca votan”, ejemplificando el estado de Georgia. “Georgia hizo una auditoría de su expediente electoral completo para ver si algún no ciudadano había votado, y encontraron cero o cero votos en Georgia”, dijo. “Por lo tanto, pueden estar seguros de que sólo los ciudadanos votarán en las elecciones federales y, ciertamente, en 2024 para presidente”.

Un estudio del Brennan Center for Justice, organización no partidista aliada de Factchequeado, centrado en 42 jurisdicciones en las elecciones generales de 2016 informó que las autoridades electorales de esas jurisdicciones, que supervisaron el cómputo de 23.5 millones de votos, sólo registraron unos 30 presuntos incidentes de presuntos votos de no ciudadanos, lo que representa el 0.0001% de todos los votos emitidos.

Otro estudio titulado “Desmintamos el mito del ‘fraude’ en la votación por correo” publicado en 2020 por MIT (Massachusetts Institute of Technology) indica que en las últimas dos décadas se registraron cerca de 250 millones de votos por correo a nivel nacional, pero sólo el 0.00006% de estos votos fueron calificados como fraudulentos

De acuerdo con la base de datos de casos de fraude electoral de la Fundación Heritage, en los Estados Unidos se reportaron 1,546 casos de fraude electoral de todas las formas, que resultaron en 1,313 condenas penales en un periodo de más de 20 años.

Según la ley federal, podrías enfrentar una condena de hasta cinco años en prisión o hasta ser deportado por registrarte para votar para una elección federal sin ser ciudadano de Estados Unidos..

Los inmigrantes indocumentados no pueden obtener legalmente números de Seguro Social (SSN)

Nilsa Henriquez, una portavoz de la Administración de Seguridad Social de los EE. UU. (SSA, en inglés), confirmó a Factchequeado en un correo electrónico que “para que una persona le sea asignado un Número de Seguridad Social, debe cumplir con nuestros requisitos de evidencia y ser ciudadano de Estados Unidos; o un individuo admitido legalmente en Estados Unidos para residencia permanente; o un individuo admitido legalmente en Estados Unidos de manera temporal que tiene autorización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para trabajar”.

En la sección titulada “Números de Seguridad Social para no ciudadanos”, la SSA dice: “Generalmente, sólo los no ciudadanos autorizados para trabajar en Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Nacional” pueden obtener un número de Seguro Social, que se “usa para reportar los salarios de una persona al gobierno y para determinar su elegibilidad para beneficios del Seguro Social”.

Los estados también están protegidos en la verificación de los números del Seguro Social por medio de Help America Vote Verification (HAVV, por sus siglas en inglés) para cumplir con los requisitos de la Ley Ayuda a América a Votar (HAVA) aprobada en 2002 por el Congreso de los Estados Unidos para realizar reformas significativas al proceso electoral y mejorar los sistemas de votación tras las elecciones de 2000.

El sistema HAVV señala que cada estado debe establecer una lista de registro de votantes computarizada en todo su territorio y corroborar los datos de los nuevos votantes con el DMV de cada estado.

En caso de que un nuevo votante no presente una licencia de conducir válida durante el registro, el estado puede verificar la identidad del votante a través del HAVV. Este sistema verifica la precisión del nombre, la fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del número del Seguro Social, informando si la persona se encuentra en sus registros o si ha fallecido.

Quién es elegible para votar en los Estados Unidos

En los Estados Unidos existen 4 requisitos para poder votar:

Ser ciudadano estadounidense de nacimiento o naturalizado para poder votar en las elecciones de presidente o congresistas. En algunos comicios electorales locales es posible que inmigrantes que no sean ciudadanos puedan tener derecho al voto (más información abajo).

Ser mayor de 18 años o cumplirlos el día de las elecciones. En la mayoría de estados puedes registrarte, o incluso participar en caucus presidenciales, siempre y cuando cumplas los 18 años el día de las elecciones generales a la presidencia.

Cumplir con los requisitos de residencia estipulados por cada estado. Las personas que no tengan un techo (homeless) o una vivienda permanente, pueden identificar en la oficina electoral local qué sitio pueden listar como dirección (como un parque o refugio).

Cumplir con los tiempos límite de registro estipulados en cada estado.

