Cuidado con estos documentos de supuestos procesos de migración: son intentos de scam

Recibimos 6 imágenes a nuestro chatbot de supuestos procesos de migración. Cuidado, son intentos de scam o estafa.

o estafa. Algunas señales que indican que son documentos fraudulentos incluyen: que están escritos en español; tienen faltas de ortografía; logos de organizaciones que no están a cargo de tramitar el proceso que se menciona en los documentos; solicitan un pago a través de una cuenta de banco personal o Zelle; las tarifas que aparecen no concuerdan con las que aparecen en cuentas oficiales del gobierno estadounidense para estos procesos, o que están firmados por un “Immigration Consul for Latin America (cónsul de inmigración para América Latina), William Smith”, que no existe.

Si eres víctima de una estafa de migración, puedes reportarla a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en reportefraude.ftc.gov y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Nos enviaron a través de nuestro WhatsApp de Factchequeado (+1 (646) 873 60 87), 6 capturas de pantalla de lo que aparentan ser procesos migratorios. Pero cuidado: son intentos de scams o estafas. Lo sabemos porque:

Están firmados por un “Immigration Consul for Latin America (cónsul de inmigracion para América Latina), William Smith”, que no existe.

Algunos de estos documentos están escritos en español y tienen faltas de ortografía.

Aparecen en ellos logos de organizaciones que no están a cargo de tramitar el proceso que se muestra en los documentos.

Solicitan un pago a través de una cuenta de banco personal o Zelle.

Las tarifas que aparecen no concuerdan con las que figuran en cuentas oficiales del gobierno estadounidense para estos procesos.

En Factchequeado hemos desmentido documentos similares en esta nota.

Nota: el texto de algunos de estos documentos dice que se trata de un proceso de visa para Estados Unidos. El Departamento de Estado de EE. UU. indica que se puede consultar el estado de una aplicación para una visa estadounidense en la Embajada o Consulado estadounidense donde aplicaste. Si se tiene el número de caso (case number) de la aplicación para una visa, se puede revisar su estado haciendo clic en este enlace.

Desde Factchequeado consultamos a Jennifer Ibañez Whitlock, abogada de práctica y política de supervisión de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), sobre los documentos y nos dijo lo siguiente:

“Los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) no firman con sus nombres en documentos oficiales. “USCIS nunca pedirá que un inmigrante pague una tarifa a una cuenta de banco personal o Zelle. “USCIS típicamente no envía cartas en un idioma que no sea inglés. “Algunos de estos documentos tienen la marca de agua del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El DHS no utiliza su marca de agua en documentos. “USCIS no proporciona números de teléfono de funcionarios de casos individuales. Entonces, cualquiera de los documentos que tengan un número de teléfono para hacer una llamada de seguimiento (follow-up) que no sea 1-800 del USCIS, probablemente sea falso. Este es el número real del USCIS: 1-800-375-5283.” “USCIS solo colectará tarifas aprobadas en esta lista: https://www.uscis.gov/forms/filing-fees. Cualquier cantidad que NO sea esta, probablemente sea una estafa. La mayoría de tus ejemplos solicitaron montos diferentes, que no coinciden con ninguna tarifa aprobada. Este es probablemente mi consejo más importante.“

Si una persona dice ser un abogado, puedes preguntarle en qué estado tiene licencia para luego comprobarlo tú mismo con el colegio de abogados del estado. El Colegio de Abogados de EE. UU. (American Bar Association o ABA, por sus siglas en inglés) tiene una lista y puedes buscar un abogado por su nombre, agregó Ibañez Whitlock.

A continuación analizamos en detalle las red flags (alertas) que indican que estos documentos son fraudulentos:

3 de los documentos falsos tienen el logo de ICE

Entre los documentos falsos que recibimos se encuentran 3 que son similares y están en español. Estos documentos tienen el logo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un código de barra muy largo y la misma firma con el texto que dice “Tesorería” en la parte inferior. Además, en 2 de ellos solicitan un pago de $593 y $620 a través de una transferencia por la aplicación Zelle y el tercero, pide un pago de $3,875 hacia una cuenta personal del Banco de America.

El texto de los documentos dice que se trata de “un proceso de visado con el fin de la obtención de Permiso de Trabajo en los Estados Unidos de América”, pero no se trata de aplicaciones reales de visas para EE. UU.

La primera red flag en estos y otros documentos que recibimos es que se encuentran en español. La segunda, que ICE no procesa aplicaciones de visas. Dependiendo del motivo para solicitar una visa, estas se procesan a través de otras entidades del gobierno estadounidense, o de una combinación de estas, como el USCIS, el Departamento de Estado de EE. UU., o embajadas y consulados estadounidenses, según la página del Departamento de Estado.

Tercero: cuando se aplica para un caso de inmigracion a través del USCIS, este envía el formulario I-797C, Notice of Action (Notificación de Acción) para notificar el recibo, rechazo, transferencia, reapertura y citas (para la captura de huellas dactilares, entrevista, o reagendar una cita) y este específica que viene del DHS en la parte superior. El I-797C no se parece a los documentos fraudulentos que recibimos en el chatbot.

La parte superior del Formulario I-797C después del 2/4/2012

Parte superior del Formulario I-797C antes del 2/4/2012

Cuarto: los pagos solicitados en los documentos fraudulentos no coinciden con ningún pago por visas de la página del Departamento de Estado de EE. UU., y estos no se hacen hacia cuentas personales de banco o Zelle.

Claudia Bernal-Perez, abogada de immigración de la firma BP Law Group basada en Manhattan, Nueva York, explicó a Factchequeado en una nota anterior, donde desmentimos un documento con el mismo logo de ICE en un formato similar, que algunos de sus clientes le han mostrado documentos idénticos.

Además, "el USCIS no emite órdenes de pago”, agregó Bernal, en nuestra nota publicada en febrero de 2024.

Otras señales de que se trata de documentos fraudulentos es que los 3 tienen el mismo número el mismo número de caso (No. 657-225) y 2 de ellos el mismo número de “orden de pago” (No 36-792091022).

Documento falso titulado “RECAUDO MIGRATORIO PROGRAMA PROGRAMA US CITIZENSHIP”

Uno de los documentos está titulado “RECAUDO MIGRATORIO PROGRAMA PROGRAMA US CITIZENSHIP”, tiene los logos de DHS y ICE, solicita un pago de $3,350 por la “aceptación entrevista consular migratoria” a una cuenta personal del Bank of America e incluye el correo electrónico “embajada.uscitizenship@migracion.site”.

Las señales de que se trata de un documento fraudulento son las siguientes: está escrito en español, no existe el programa llamado US Citizenship ni una tarifa de $3,350 por la “aceptación entrevista consular migratoria”, ICE no tramita aplicaciones de migración, el logo de DHS está incompleto, los pagos para estos procesos no se hacen a cuentas personales de un banco, y la dirección de correo electrónico no pertenece a ninguna entidad del gobierno (estas deberían terminar en “.gov” y no en “.site”, según el Departamento de Estado de EE. UU.).

Documento con logos de USCIS, CBP y firmado por un supuesto “cónsul de migración para latinoamérica”

Uno de los documentos fraudulentos está en inglés, pero también tiene señales claras de que es fraudulento. Las señales principales son que afirman ser enviados desde un supuesto “Migration Consulate Office for Latin America (consulado de migración para América Latina)”, y está firmado por “William Smith, Immigration Consul for Latin America (cónsul de inmigracion para América Latina) [sic]”.

El documento es falso porque no existen consulados estadounidenses dentro de EE. UU., como sugiere el documento, un consulado específicamente para “América Latina” ni el puesto de cónsul de inmigracion para América Latina. Al buscar en Google“cónsul Dr. William Smith”, encontramos un cónsul de nombre William Smith, pero que actualmente trabaja en la embajada y consulados estadounidenses en Rusia y no es un “cónsul de inmigración de América Latina”, como se lee en la captura de pantalla que nos enviaron.

En Factchequeado ya hemos desmentido la existencia de un supuesto “William Smith” que ocupe el cargo de cónsul para América Latina.

Otras señales de que este documento es fraudulento es que tiene estructurada de manera incorrecta la supuesta dirección de las oficinas del DHS en Detroit, Ohio, y la fecha no está en el formato MM-DD-AAAA (mes-día-año) que se utiliza en Estados Unidos.

Documento falso de cita de servicios biométricos

Este documento en inglés titulado “Affidavit And Biometric Data” aparentemente muestra la cita para los servicios biométricos (captura de las huellas dactilares) de manera virtual y tiene el logo del USCIS, pero también es falso. Como te explicamos anteriormente, el USCIS notifica la cita para estos servicios a través del formulario I-797C, Notice of Action, y no se parece al documento que recibimos en el chatbot. Además, sólo se pueden tomar las huellas dactilares en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés),de manera presencial, según el USCIS.

Por otro lado, al buscar en Google la dirección que aparece en este documento fraudulento (500 12th Street, SW, Mailstop 5900. Washington, DC 20536) encontramos que no pertenece a una oficina de USCIS sino de ICE. Además, no encontramos información en Google de que el supuesto inspector indicado en el documento de nombre “James Rowsvell” o que el número de teléfono “+1 518 615 5183” pertenezcan a una entidad de migración en EE. UU.

¿Qué debes hacer para protegerte?

Para evitar las estafas de inmigración y proteger tu información personal, el USCIS recomienda utilizar la información en su página y asegurarte que el abogado, representante autorizado u organización que consultes y elijas estén acreditados por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para darte asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración.

Si eres víctima de una estafa de inmigración, la Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda reportarla en español ante la FTC haciendo clic aquí y a tus autoridades locales o estatales.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a actchequeado.com/whatsapp.

