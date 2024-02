Una guía para los programas de educación individualizadas (IEPs) y los planes 504 para familias de Illinois

¿Qué es un IEP?



IEP (Programa de Educación Individualizada): Un programa de educación para un estudiante recibiendo servicios de educación especial. Un IEP incluye metas y objetivos para ser alcanzados durante el año.



Servicios comunes de IEP incluyen trabajo social, terapía del habla, servicios para los que padecen impedimentos de oír y vista, intérpretes de lenguaje de signos, terapía ocupacional y terapía física.



¿Qué es un Plan 504?



Plan 504: proporciona acomodaciones para estudiantes con discapacidades mentales o físicas para ayudarles acceder a planes de estudios generales. Pueda ser por asuntos relacionados con la salud como el asma o la diabetes. Además, los planes de 504 no siempre incluyen metas alcanzables.



No hay un límite o una cierta cantidad de acomodaciones de 504 una escuela puede proporcionar. Deben de ser hechas específicas para su estudiante, pero algunos ejemplos comunes son: disposición de asientos flexibles (si el estudiante necesita sentarse al frente por la visión o sentarse cerca de la puerta si tienen ansiedad o necesitan descansos para moverse).



Puede ser una disposición de asientos flexible para el almuerzo, como comer en la biblioteca si la cafetería es ruidosa, un aviso por adelantado sobre simulacros de incendios, fechas de límite flexibles para la tarea, tiempo extendido para los exámenes, lugares alternativos para estudiar para exámenes sin distracción, tiempo designado para caminar corto o pararse, la habilidad de salir de la clase unos minutos antes para ir a su próximo lugar, quizá necesiten a alguien que les abre la puerta. Puede ser que el estudiante necesita a alguien quien le ayude empacar sus materiales antes de que vayan a clase, recibir copias de notas de la clase, o acceso a una calculadora.







¿Quién puede obtener un IEP o 504?



Cualquier estudiante puede recibir servicios incluyendo aquellos que están registrados en las escuelas públicas, escuelas privadas, y hasta los que están en la escuela en casa. Empezando desde los 3 años, los niños pueden obtener IEPs y los distritos escolares pueden servirles hasta que tengan 22 años.



No requieren una diagnosis médica, y una diagnosis (de autismo, por ejemplo) no garantiza elegibilidad para IEP o 504. El distrito escolar tiene que considerar al estudiante como elegible para los servicios después de conducir una evaluación. Familias pueden obtener una evaluación externa independiente, pero la escuela aún tiene el derecho de revisar esa evaluación, consultar con un profesional sobre la diagnosis, y/o conducir su propia evaluación antes de decidir sobre la elegibilidad. Si una familia está en desacuerdo con las conclusiones de la evaluación de la escuela, pueden en ese momento preguntar por una evaluación independiente.



Varios estudiantes con un IEP también tienen acomodaciones de 504, pero no cada estudiante con un plan 504 necesita un IEP.







¿Qué son algunos servicios comunes de IEP?



Algunos servicios comunes de IEP incluyen trabajo social, terapía del habla, servicios para los que padecen de impedimento de oír y vista, intérpretes de lenguaje de signos, terapía ocupacional y terapía física.



¿Qué son algunas acomodaciones comunes de 504?



No hay un límite o una cierta cantidad de acomodaciones de 504 una escuela puede proporcionar. Deben de ser hechas específicas para su estudiante, pero algunos ejemplos comunes son: disposición de asientos flexibles (si el estudiante necesita sentarse al frente por la visión o sentarse cerca de la puerta si tienen ansiedad o necesitan descansos para moverse).



Puede ser una disposición de asientos flexible para el almuerzo, como comer en la biblioteca si la cafetería es ruidosa, un aviso por adelantado sobre simulacros de incendios, fechas de límite flexibles para la tarea, tiempo extendido para los exámenes, lugares alternativos para estudiar para exámenes sin distracción, tiempo designado para caminar corto o pararse, la habilidad de salir de la clase unos minutos antes para ir a su próximo lugar, quizá necesiten a alguien que les abre la puerta. Puede ser que el estudiante necesita a alguien quien le ayude empacar sus materiales antes de que vayan a clase, recibir copias de notas de la clase, o acceso a una calculadora.



¿Cómo puedo comenzar y quién debo contactar?



¿A quién puede preguntarle para comenzar el proceso de un IEP o 504? Siempre puede hablar con el maestro/a de su estudiante, el director, enfermera escolar, psicólogo escolar, en verdad, con cualquier persona de la escuela que se sienta cómodo hablar con puede ayudarle comenzar con el proceso.



No hay documentos que familias tienen que dar para empezar.



SI eres una familia en el distrito escolar 428 de DeKalb, pueden contactar a Lisa Becker, directora asistente de servicios estudiantiles al 815-754-1736 o lisa.becker@d428.org



Si eres una familia en el distrito escolar pública 205 de Rockford, pueden contactar al departamento de educación especial al 815-490-5437 o hablar con el maestro/a de su estudiante o el director.



Cronología del proceso de evaluación de IEP y 504



¿Qué sucede primero?La junta Domain, también conocida como una junta Intake o IONA. Padres/guardianes se juntarán con un equipo de educación especial (incluyendo psicólogos escolares, terapeutas relevantes, maestros, administradores de educación especial, etc.) quienes perfilarán las áreas o categorías que el equipo escolar evaluarán para determinar qué servicios o acomodaciones su estudiante será elegible para, sea en cognitivo, social emocional, el oído, la vista, o más.



Padres/guardianes, maestros/as y otros/as quienes conviven con estudiantes hablarán sobre por qué piensan que un estudiante pueda estar teniendo dificultades, o que servicios pueden ser útiles.



Evaluación: En siguiente es la evaluación. Algunas familias consiguen una evaluación externa independiente, pero la escuela aún tiene el derecho de revisar esa evaluación, consultar con un profesional sobre la diagnosis, y/o conducir su propia evaluación antes de decidir sobre la elegibilidad. La escuela tiene 60 días para completar su evaluación, que puede ser frustrante para algunas familias quienes ven que sus estudiantes están teniendo dificultades.



¿Qué puede incluir una evaluación?No es lo mismo para cada estudiante. Tal vez sea una revisión de récords, agarrando aportaciones de aquellos que conviven con el estudiante (por ejemplo, padres y maestros/as), y observaciones del salón. A veces puedes ser un examen estandarizado.



Determinando elegibilidad: Después de la evaluación, el equipo, los padres/ guardianes (y el estudiante si son mayor de edad) se juntarán para un Eligibility Determination Conference (EDC), también conocida como un Eligibility Review. Aquí es donde el equipo habla sobre los resultados de la evaluación y si el estudiante cumple con los requisitos para la educación especial y un IEP o para un plan 504 bajo la Sección 504.



¿Qué sucede en una junta de IEP o 504?



¿Cuándo ocurren las juntas? Ambas juntas de IEP y 504 tienen que ocurrir por lo menos una vez al año y son reevaluadas cada par de años a medida que el estudiante crece en sus estudios.



¿Pueden los padres pedir una junta adicional? ¡Sí, los padres pueden pedir una junta en cualquier momento! La escuela también puede pedir juntas si cree que es necesario.



¿Quién asiste a las juntas?Similar a las juntas de evaluación, los padres asisten a las juntas de IEP y 504, al igual que el estudiante dependiendo de su edad, un administrador de casos (un maestro/a de educación especial, un trabajador social escolar, consejero, terapeuta de lenguaje – la persona quien ayuda las necesidades del estudiante), un maestro/a de salón, psicólogos escolares, maestros/as de educación especial para IEP, y terapeutas relevantes dependiendo de sus necesidades como por ejemplo un maestro para estudiantes que padecen discapacidades visuales o un terapeuta físico.



¿Qué sucede en una junta de IEP o 504? Comienza con PLOP, que significa Present Levels of Performance, también conocido como los ¨niveles presentes¨ del estudiante¨ o ¨Niveles Presentes de Desempeño académico y funcional. ¨ Es simplemente el nivel en donde está el estudiante en el momento.



Metas: Aquí es donde IEP y 504 no concuerdan. Las juntas de 504 se enfocan en hablar sobre las acomodaciones un estudiante va a recibir o necesita y cómo están funcionando. No siempre contienen metas alcanzables en la misma forma que un IEP lo tendría.



Las juntas de IEP se enfocan demasiadamente en las metas. El equipo establece metas alcanzables y mensurables que incluyen metas académicas y funcionales. Estas metas a menudo son a corto y largo plazo, incluyendo las metas para el año.



A menudo, cada maestro/a o terapeuta lleva metas específicas a una junta y luego reportan el progreso en la próxima. Por ejemplo, un terapeuta del habla puede decir que están trabajando en sonidos específicos de articulación del habla. Luego, en la próxima junta, reportan que el estudiante obtuvo un 90 por ciento de calificación.



Puede suceder que decidan cambiar o ajustar las metas.



El equipo de IEP deben de estar evaluando frecuentemente esas metas a través de todo el año. Dependiendo de la preferencia de comunicación de los padres/guardianes, pueden estar recibiendo actualizaciones de las metas cada semana, cada par de semanas u otros tiempos entre las juntas.



Lista de términos y acrónimos para saber



El área de educación tiene un millón de acrónimos, aquí hay algunos que puede encontrarse con durante el proceso de IEP o 504.



IDEA (Individuals with Disabilities Education Act): Esto es la ley federal que ejerce que haya educación gratuita y apropiado para los niños/as con discapacidades.



FAPE (Fair & Appropriate Public Education): Lo que todos los estudiantes tienen derecho de tener.



UDL (Universal Design for Learning): La forma en como las escuelas alienta a ambos maestros/as de educación general y especial para proyectar sus planes de estudios y sus lecciones, para que todos tengan acceso a los planes de estudios – dando a los estudiantes maneras individualizadas para accederlas.



PLOP (Present Levels of Performance): También conocido como los ¨niveles presentes¨ del estudiante¨ o ¨Niveles Presentes de Desempeño académico y funcional. ¨ Es simplemente el nivel en donde está el estudiante en el momento.



MTSS (Multi-tiered system of supports): estructura de apoyos e intervenciones específicas para ayudar a estudiantes que estén teniendo dificultades.



PT & OT (Physical Therapy and Occupational Therapy): Terapías que se necesitan para un estudiante con discapacidades físicas o para un IEP.



BIP (Behavioral Intervention Plan): A veces parte de un IEP. Si un niño/a tiene un asunto de comportamiento, pueden hacer un plan en cómo tratar esos asuntos.



MDR (Manifestation Determination Review): Una junta que se realiza si la escuela quiere suspender o expulsar a un estudiante por más de 10 días. La junta es para decidir si el comportamiento del estudiante es una manifestación de su discapacidad. Si forma parte, no pueden expulsar al estudiante.



PUNS LIST: Base de datos que el estado de Illinois utiliza para apoyar a los adultos que están en transición de la secundaria y necesitan servicios de Developmental Disability Waiver como, por ejemplo, entrar a un Independent Living Center.



EIA (Expulsion-in-Abeyance): Una forma de disciplina escolar en donde el distrito recomienda una expulsión después de un incidente, pero el estudiante firma un acuerdo de mandarlo a un ¨sitio de aprendizaje adaptivo¨ entre un periodo de tiempo de dos meses hasta dos años. Después, pueda ser que el estudiante regrese a su escuela y quitar su expulsión de su récord.



IONA: La primera junta al comienzo del proceso de IEP o 504. Es conocida a menudo como una junta de consumo o área. El equipo de IEP o 504 perfila las áreas o categorías que el equipo escolar evaluará para determinar qué servicios o acomodaciones su estudiante calificará para, sea relacionado al cognitivo, social emocional, el oído, la vista, o más.



EDC (Eligibility Determination Conference): también conocido como Eligibility Review. Esto es cuando el equipo habla sobre los resultados de la evaluación y si un estudiante cumple con los requisitos para la educación especial y un IEP o un plan 504 bajo Sección 504.



LRE (Least Restrictive Environment): El mejor entorno para que un estudiante reciba sus estudios. Solamente para un IEP, no para un 504. Puede ser un salón de educación general, una clase especial, un salón independiente o una escuela terapéutica (llamado el entorno más restringido, lo más lejano de un salón de educación general), o colocación residencial. Puede ser que el LRE cambie entre diferentes colocaciones de LRE durante el año.



TD (Therapeutic Day School): Colocación alternativa de escuela para estudiantes quienes no pueden tener el mejor aprendizaje en un entorno tradicional escolar.



AU: Autismo



ISBE (Illinois State Board of Education): La agencia estatal de educación en Illinois.



OHI (Other Health Impairment): Teniendo fuerza, vitalidad y atención limitada que impacta negativamente los estudios del estudiante.



FBA (Functional Behavioral Assessment): Proceso para identificar comportamientos que pueden estar interfiriendo el desempeño educativo y desarrollando intervenciones para ayudarlos.



SLD (Specialized Learning Disability): Enfermedades neurológicas que interfieren con el desempeño educativo.



IEE (Independent Educational Evaluation): Una evaluación independiente que los padres/guardianes reciben antes de empezar el proceso IEP/504 o si la familia está en desacuerdo con las conclusiones de la evaluación de la escuela.



¿Qué pasa si esta insatisfecho con su IEP o plan 504?



Los padres pueden llamar para realizar una junta en cualquier momento. Pueden comunicarse con el resto del equipo de IEP para modificar o actualizar las metas. Si no funciona por un largo plazo y no pueden determinar porque no hay un progreso con el estudiante o si el estudiante no está recibiendo los servicios los cuales los padres piensan que necesitan o tienen el derecho a – pueden solicitar a un abogado especializado en la educación especial.



El abogado puede representar a las familias en audiencias al debido proceso, mediación, sesiones de resolución, audiencias de suspensión/expulsión, o la litigación.



¿Nuevo al proceso y necesita consejos de los expertos?



Micki Moran, una abogada de educación especial en



Moran: “Trata de asociarse (con el distrito escolar) porque es más que solo una junta de IEP o una evaluación. ”



Courtney Gallaher, madre de un estudiante con un IEP & plan 504 en el norte de Illinois: “Es mejor que pueda describir lo más posible en como su hijo/a interactúa con el entorno de aprendizaje y como ese entorno lo está impidiendo en maneras específicas.”



Gallaher: “Si tiene ambiciones de hacerlo – comienza temprano. Eso era lo que yo deseaba que la gente nos diera por entender.”



Mary Therriault, maestra de educación especial en el



Sarah Kuperus, psicóloga escolar en el Distrito Escolar Hinckley Big-Rock: “Algunos padres quieren una actualización semanal, algunos están bien con la comunicación necesaria. Creo que durante la junta (de IEP o 504), es importante hablar sobre como los padres quieren la comunicación o lo sienten que es la comunicación apropiada”



Ji Hwang, Abogado Senior de Justicia Juvenil en



Lisa Becker -



Becker: “Cada vez que escuche a alguien hablar sobre el equipo de IEP, los padres son miembros de ese equipo.”



Otros servicios las escuelas ofrecen ayuda con



En transición hacia el distrito escolar: Las escuelas pueden ayudar desde los 3 años a estudiantes quienes se están trasladando desde



En transición hacia fuera de un IEP: Las escuelas pueden ayudar cuando un estudiante con un IEP está listo para trasladarse desde la secundaria a la vida adulta, sea a la universidad o al trabajo.



Ellos pueden ayudar a familias con preguntas sobre Medicaid, la tutela, o crear una cuenta



Community Resources: Recursos comunitarios: Los distritos escolares pueden conectar a los estudiantes a recursos recreativos como el



