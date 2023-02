Los inmigrantes están aliviados después de su viaje peligroso y miran hacia el futuro con esperanzas e inseguridades

Read in English

Los inmigrantes siguen llegando de todas partes de América Latina a los EEUU, incluyendo a Illinois, en busca de una vida mejor y un refugio de la violencia y la inestabilidad económica. Durante su viaje, algunas familias inmigrantes pueden encontrar apoyo en un centro de acogimiento manejado por las Caridades Católicas del Valle del Río Grande en el lado estadounidense de la frontera entre México y EEUU.

Jhonnelys estaba sentada en el comedor del centro ubicado en McAllen, Texas, con su hija de un año en su regazo.

Llegaron hace unas horas después de los oficiales de inmigración les dieron permiso para quedarse en EEUU por razones humanitarias, otorgándoles asilo.

"Tengo que trabajar por su beneficio, construirle una calidad de vida mejor, hay tantas cosas," dijo Jhonnelys.

"La verdad es que en Venezuela no puedo hacer esto, " añadió. "Así que tomamos la decisión de arriesgarnos, y creáme, es un riesgo."

Ella cuenta entre las siete millones de personas que han salido de Venezuela durante la última década. Es casi una cuarta parte de su población, según Andreas E. Feldmann, Profesor Asociado de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Illinois en Chicago.

"Me parece que, por lo general, la región está experimentando la peor crisis de los últimos cien años," dijo Feldmann. "Y además, Venezuela en particular está sufriendo una crisis de proporciones humanitarias."

Jhonnelys dijo que había salido de Venezuela hace ya varios años para establecerse en Perú pero debido a la actitud anti-venezolana, fue difícil trabajar en el sector laboral formal allá.

Feldmann dice que los inmigrantes se enfrentan a la xenofobia en los países vecinos, variando de una discriminación sutil para recibir educación o cuidado médico hasta una hostilidad violenta.

La venezolana dijo que el viaje por tierra a EEUU le tomó casi cuatro meses. Incluyó el cruce del estrecho de Darien que no tiene caminos. Se considera la selva tupida entre Colombia y Panamá peligrosa tanto por su topografía como por los criminales organizados que los inmigrantes pueden encontrar.

Su viaje continuó por Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

Dijo que por más de un mes vivieron en la calle en México, en la frontera, hasta que recibiera una cita con los oficiales de la inmigración de EEUU. Cuando WNIJ habló con ella, dijo que esperaba a su hermano que había hecho el viaje con ella. Dijo que él tenía su cita con los oficiales para el día siguente.

Después de los desafíos del viaje, dijo que su propia valentía la sorprendía.

"Sabe, no me di cuenta de lo fuerte que era," dijo. "Y esta situación me probó que tengo una fuerza increible, y no estoy segura si mi hija no es la causa de todo esto."

Varias mesas más allá de Jhonnelys y su hija estaba sentado Adrianger de diez años que comía al lado de su padre y su hermano menor, Damian.

"El viaje era increíblemente difícil, pero ahora estoy muy contento," dijo Adrianger. "Teníamos que pasar por el bosque, pero aquí estoy, gracias a Dios."

El padre, Andri, dijo que tomó la decisión de salir de Venezuela por su preocupación por la educación de sus hijos y para una calidad de vida mejor.

"Si desayuna, no puede almorzar," dijo Andri. "Y si almuerza, no puede cenar. Si cena, no puede desayunar al día siguiente."

Feldmann dice que es la carencia de oportunidad económicas, crimen extendido, y la falta de un futuro mejor que lleva a la gente de abandonar sus países, no sólo Venezuela, sino Nicaragua, Haiti y otros países de la región.

"Así que me parece que las sociedades se han vuelto más violentas, más transitorias, y no tenemos mejores ideas para el futuro," dijo Feldmann. "En otras palabras, la situación está en un estado de crisis."

Dijo que la política de EEUU hacia América Latina es una de indiferencia.

"En cierta manera, los EEUU intenta protegerse de lo que pasa en América Latina," dijo Feldmann. "Creo que es una actitud egoísta."

Añadió que no le sorprende esta política hacia la región porque históricamente, los EEUU actúa según sus propios intereses.

Entre los visitantes al centro había dos niñas con trenzas que observaban a la gente. Posiblemente eran de Haiti, pero por una barrera lingüística esta reportera de WNIJ no pudo comunicarse con ellas.

El centro acepta a familias por 24 horas--- el tiempo suficiente para descansar y ducharse antes de ir a su próximo destino, explicó la coordinadora de los voluntarios, Clarisa.

"Creo que es importante que nosotros los recibamos con los brazos abiertos y simplemente les devolvamos la dignidad humana que les ha faltado," dijo, "ya que sabemos que ellos han estado viajando por situaciones que simplemente son muy duras."

La próxima mudanza

Ahora, dijo Andri, se van para Miami. Tiene el permiso legal para viajar dentro de EEUU y matricular a sus hijos en la escuela pero no tiene la autorización para trabajar. Dijo que no está seguro sobre los pasos necesarios para conseguir una visa para poder trabajar.

"Dios mío, la verdad es que verdaderamente no lo sé," dijo Andri. "De momento, estamos en limbo."

Dijo que no quiere ser una carga. Mencionó un refrán conocido en Venezuela que dice que los muertos comienzan a apestar después de tres días.

Como mínimo, dijo, quiere poder proveer lo suficiente para sus dos hijos.

Traducido por Frances Jaeger