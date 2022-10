Nuevo contendiente político aspira a ser la voz de la creciente población latina del norte de Illinois, en Springfield

Juan Reyes es el candidato que compite contra el senador estatal Steve Stadelman para representar el rediseñado distrito 34, que incluye Rockford, sus áreas aledañas y Belvidere.

Volantes, galletas, e inclusive un bebé que posaría con Juan Reyes, de 50 años de edad, estaban presentes en un reciente evento de recaudación de fondos para su candidatura en Rockford. Reyes es candidato para el senado de Illinois por el distrito 34 por el Partido Republicano, en oposición al Demócrata Steve Stadelman.

"Cuando me preguntan cuál es mi plataforma, digo que son tres cosas: Dios, familia y patria," afirma Reyes.

"Dios es el primer elemento en mi plataforma. Y Dios significa 'el que me da dirección'. El me guía, y me dijo que debía participar en esta elección. Cuando digo 'familia' es porque tenemos que dejar que el gobierno intervenga en cosas que son de la familia. En cada cosa que hace mi familia, ahí está el gobierno."

El mapa del rediseñado distrito 34 incluye Rockford, Loves Park, New Milford, Perryville y toda el área de Belvidere. El distrito incluye una población latina significativa. Según el Censo de los Estados Unidos, 37% de población de Belvidere is Hispana.

Illinois Board of Elections / Illinois Board of Elections Map of the Illinois 34th state senate district.

"Sé que la mayoría de los hispanos tienden a ser Demócratas, pero todavía hay muchos que son conservadores moderados", afirmó Reyes.

"He estado hablando con muchos de ellos, que dicen 'no me gusta la derecha "[o] no me gusta la izquierda política.' Bien… no sé qué decir en ese caso porque ése es el problema: sólo tenemos dos opciones."

Si bien la mayoría de latinos votan por el Partido Demócrata, en las últimas elecciones el presidente Trump recibió más votos del bloque latino que en el 2016.

Entre otros candidatos latinos participando en elecciones a nivel local como Republicanos está Jonathan Ojeda, candidato a representante estatal en el distrito 68.

El director del Comité Central del Partido Republicano del condado de Winnebago declaró a WNIJ que su organización apoya a todos estos candidatos republicanos, incluyendo a Reyes.

Reyes no está llegando a los mismos niveles de recaudación que su rival. Los reportes estatales de finanzas de campaña muestran que el comité Reyes for Illinois recibió $3,000 en septiembre. El reporte del segundo cuatrimestre no muestra ingresos para esta campaña. Mientras, Stadelman reportó más de $225,000 en ese mismo período.

Tópicos

El senador en funciones, Stadelman, ha proclamado que sus prioridades son acceso a servicios de salud, fondos para educación en el distrito, creación de trabajos y desarrollo económico. Este último aspecto incluye créditos fiscales para desarrollo de edificios vacantes y el desarrollo de una vía ferroviaria entre Rockford y Chicago.

Reyes adopta las posturas de su partido en los tópicos que tienen más posibilidad de dominar Springfield después de las elecciones, como la Safe-T Act, que él confía en derogar.

Esta ley se dirige a un aumento de la responsabilidad, transparencia y equidad en las organizaciones de policía y el sistema judicial.

"Usted dice que si uno mata o tiene una multa por manejar bajo la influencia de sustancias, y choca contra alguien, todo lo que recibe es una convocatoria ante la corte y se va," aduce Reyes. "Esto no es bueno".

Uno de las mayores fuentes de desinformación sobre este proyecto de ley es la política de descontinuación de fianzas en efectivo, que será vigente a partir del año 2023.

Este proyecto de ley indica que un acusado puede ser encarcelado antes de que comience el juicio si representa una amenaza pública o si es posible que no comparezca ante la corte. Para quienes ya están esperando en prisión a que venga su juicio, la ley permite que los fiscales soliciten que los individuos considerados como violentos o que no vayan a comparecer en la corte, sean retenidos en prisión.

Los críticos dicen que algunas de las políticas y definiciones del proyecto de ley son vagas. Los legisladores planean hacer mejoramientos en el texto durante el proceso de veto, que vendrá después de las elecciones.

El senador estatal Stadelman afirma que el proyecto legislativo de 700 páginas todavía no está terminado.

"Creo que esta legislación no es muy clara en ciertas partes", dijo Stadelman.

"Cuando uno tiene proyectos legislativos de la importancia y cobertura que tiene éste, no es raro regresar para rectificar y asegurarse de que no haya áreas que puedan ser interpretadas mal, sea voluntaria o involuntariamente," dijo el senador en funciones Stadelman.

El control de armas de fuego es otro tópico que, según Reyes, preocupa a los votantes de su distrito.

Después del tiroteo del Cuatro de Julio en Highland Park, el gobernador Pritzker convocó para que se hiciera una prohibición estatal y hasta nacional de armas de asalto militares, del mismo tipo que el arma usada en el ataque contra la escuela de Uvalde en Texas.

Reyes opina que cualquier esfuerzo por restringir la posesión de armas de fuego viola los derechos constitucionales del individuo. De hecho, Reyes se opone al uso de las tarjetas de identificación de poseedores de armas, conocidas como FOID en inglés, que sirven para identificar a los compradores de armas y municiones.

"Mi punto es que, si nos oponemos tanto a tener armas, ¿por qué hemos estado en tantas guerras?" dice Reyes. "Mire y considere, si estamos en contra de las armas de fuego, ¿por qué es que los políticos tienen guardaespaldas armados? Eso es todo lo que digo. La gente no se da cuenta de que es hipócrita en este caso."

Con respecto al aborto, Reyes cree que sólo se debería permitir en casos de violación.

Reyes se opone al rechazo de parte del estado de la ley de notificación a los padres, o Parental Notification Act, que ocurrió en diciembre. Esta ley especificaba que los menores de edad debían informar a sus padres antes de tener un aborto.

Antecedentes

Reyes nació en St. Paul, Minnesota, y creció en Rockford. Es el sexto de once hermanos, y su familia es texana, cuarta generación de nacidos en Estados Unidos.

Todavía llamamos México a Texas, porque el gobierno sencillamente vino y puso una línea fronteriza ahí… esto es nuestro, dijeron. Así pues, en todo caso, igual amamos a Texas."

Reyes tiene experiencia millitar y policial que incluye haber servido en el Departamento de policía del distrito de Rockford por siete años. Según registros de la corte , fue despedido por acusaciones de acoso sexual y por haber plantado evidencia falsa para coaccionar una confesión de un sospechoso en un crimen relacionado con drogas.

Reyes presentó una demanda que alegaba que su despido se debía a discriminación racial. Un juez federal decidió que el caso de Reyes no cumplía con el requisito de evidencia mínima que probara su argumento. La demanda se negoció fuera de tribunales y Reyes no ofreció comentarios al respecto.

Además de su experiencia policial y militar, Reyes afirma tener experiencia de negocios, pues es dueño de tres compañía, una de ellas de seguridad.

Reyes y Stadelman se presentaron sin rivales en sus campañas electorales en junio. Stadelman ha permanecido en el cargo desde el año 2013, y ganó la última elección general por un margen de 22 %.