Encontrar eventos cercanos: 17 de octubre - 23 de octubre

¿Tiene su organización algún evento para agregar a nuestro calendario? Cuéntenoslo en hola@niu.edu. Haga clic aquí para enviar.

(Does your organization have an event to add to our calendar? Tell us about it at hola@niu.edu or click here to submit.)

🌞 = Evento Bilingüe

Eventos diarios

Yoga en la Confluencia

Naturaleza en la confluencia - $12

8:30am - 9:30am

lunes el 17 de octubre

Buscando cantantes para el canto comunitario del Mesías de Handel

Edificio de música (NIU)

7:15pm - 9:15pm

martes el 18 de octubre

Grow Mobile : Despensa de alimentos 🌞

722 N Annie Glidden Rd, DeKalb

3pm - 5pm

NIU LLI

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

9:30am - 11:30am

miércoles el 19 de octubre

Early Bird Gets The Worm - Migración de otoño

Naturaleza en la confluencia - Se recomienda registro

7am - 8am

NIU LLI:

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

9:30am - 11:30am

jueves el 20 de octubre

Barb Food Mart : Despensa de alimentos 🌞

Para las familias del distrito escolar 428

900 E Garden, DeKalb - Gratis

4:30pm - 6pm

Grow Mobile : Despensa de alimentos 🌞

203 Adams St, Malta

3:30pm - 5pm

NIU LLI:

Centro de estudiantes Holmes - $85 por el otoño

9:30am - 11:30am

viernes el 21 de octubre

Cenas de carne

Iglesia Metodista Unida de Malta - $25/$10 (Hay que pedirlas antes)

11am - 3pm

sábado el 22 de octubre

Archivos de casos paranormales

Biblioteca pública de DeKalb - Gratis

3pm - 4pm