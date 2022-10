Los líderes de la ciudad de DeKalb reaccionan a la ola de crímenes violentos del verano

Read in English

Una ola de crímenes violentos en agosto en DeKalb incluyó un tiroteo que involucró a adolescentes de tan solo 13 años. Otro caso resultó en el asesinato de Patrick Ross, de 18 años. Los líderes de la ciudad hablaron con WNIJ y compartieron su perspectiva sobre cuál podría ser la solución al problema.

WNIJ informó anteriormente que los delitos violentos aumentaron un siete por ciento en los últimos tres años, ya que la cantidad de llamadas relacionadas con el hogar y la salud mental ha crecido rápidamente.

La policía está investigando otro informe de disparos cerca del campus durante el fin de semana.

El alcalde de DeKalb, Cohen Barnes, dijo que su prioridad es reducir el uso de armas de fuego.

“Los disparos deben terminar, me quedan aproximadamente dos años y medio en este período”, dijo Barnes. “Si no puedo tener un impacto significativo en eso en dos años y medio, y soy la persona equivocada para el trabajo, alguien más tiene que entrar”.

La mayoría de los delitos violentos ocurren en el área de Annie Glidden North, cerca del campus de NIU. A medida que la población estudiantil ha disminuido, las familias se han asentado en la zona atraídas por el alquiler asequible. El alcalde Barnes dice que una parte clave de la reducción de los delitos violentos es asegurarse de que los propietarios estén investigando a los solicitantes.

“Lo que hemos visto en algunas de esas propiedades es que hay personas que vivían allí, cometieron un delito violento, cumplieron condena, regresaron a esa misma residencia y se les permitió continuar viviendo allí”, dijo.

Se refiere a la reincidencia, cuando una persona que ha cumplido una pena de prisión por un delito y comete otro delito después de ser liberado. Estados Unidos tiene una de las tasas de reincidencia más altas del mundo.

“Incluso alguien que cumplió condena, realmente quería hacer el bien en el futuro, se da cuenta del error de sus caminos, quiere convertirse en un miembro contribuyente de la sociedad en el futuro, y usted sale y no tiene dinero, ni lugar para vivir, y no hay servicio de apoyo para usted”, dijo. "Pude ver dónde no tomaría mucho tiempo, tendríamos que volver a las viejas costumbres, solo para poder sobrevivir".

La ciudad requiere que los propietarios informen a los inquilinos que podrían ser desalojados si ellos o un invitado están involucrados en alguna actividad delictiva. Pero dijo que iniciar un proceso de desalojo debe ser impulsado por los propietarios, no por la ciudad.

“Haré que mi misión durante los próximos dos años y medio sea que cada propietario entienda cuál es su responsabilidad con la comunidad y cuál es su responsabilidad con sus compañeros inquilinos”, dijo el alcalde.

La conversación en torno a esta comunidad no es noticia. Hace varios años, la ciudad adaptó el Plan Norte de Revitalización de Annie Glidden North.

Kurt Thurmaier, presidente del Departamento de Administración Pública de NIU, formó parte del grupo de trabajo que desarrolló el plan estratégico. Según el informe, el área representa aproximadamente una cuarta parte de la población de la ciudad.

“Esa es mucha gente y tenerlo aislado y que la gente no quiera ir allí debido a la reputación del crimen o algo no es saludable”, dijo Thurmaier. “Y, entonces, no se trata solo de cómo ayudamos a las personas en ese vecindario a participar y en otros lugares de la ciudad. Pero es cómo hacemos que la ciudad también se vuelva a involucrar con esa parte de esto”.

Dijo que la remodelación de Welch Park, la instalación de aceras que conducen a los servicios de salud del condado y la fusión del sistema de autobuses de NIU con la ciudad ayudaron a los residentes y la comunidad a conectarse entre sí.

La ciudad también compró varios de los edificios propiedad de Hunter Properties, considerados una fuente importante de delitos violentos. Hay planes en proceso para desarrollar el espacio que una vez ocupó el Centro Comercial Hillcrest.

Los funcionarios de la ciudad han realizado varias sesiones de escucha para brindar información del área sobre lo que les gustaría ver en la antigua zona comercial de Hillcrest, ahora conocida como "la L".

Carolyn Morris, concejal del primer distrito que cubre gran parte de Annie Glidden North y excandidata a alcalde de DeKalb en 2021, dijo que la solución a la violencia debe ser más que una cuestión de estigmatizar a quienes viven allí.

“Sí, queremos asegurarnos de que no estamos invitando al peligro, ¿verdad?”, dijo Morris. “Pero todos tienen que vivir en algún lugar. Entonces, ¿la respuesta no es la gentrificación? Ya sabes, la respuesta no es desplazar y eliminar a las personas que son el problema, per se. Pero es ese problema más profundo y más grande de, ya sabes, tratar de luchar contra la pobreza generacional”.

Ella dijo que ser propietario de una vivienda es clave para generar riqueza generacional y quiere ver algunos apartamentos convertidos en condominios asequibles.

“Necesitamos algunos condominios de precios más bajos, necesitamos algunos condominios de $ 80,000 que la gente realmente pueda considerar comprar”, dijo.

Morris dijo que se necesitaría una reelaboración física de los apartamentos a los condominios, como ajustar el sistema eléctrico, pero que proporcionaría estabilidad en el área.

“Esos son algunos de los primeros pasos para salir de la pobreza y de crisis interminables y traumas interminables”, dijo.

El administrador de la ciudad presentó la "Nueva Iniciativa Libre de Crimen". El plan fortalecería la capacidad de la ciudad para responsabilizar a los propietarios de la política de vivienda libre de delitos establecida en 2013. Esto incluye aumentar las multas a los propietarios por violar la política.

