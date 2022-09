La policía de DeKalb está investigando las motivaciones detrás de la reciente ola de crímenes violentos

Read this story in English

En una tarde soleada, los niños pasan en bicicleta por un complejo de apartamentos no muy lejos del campus de la Universidad del Norte de Illinois en DeKalb.

Si bien las cosas parecen haberse calmado después de un asesinato en agosto, una vecina dijo que se mudaría. Ella vive cerca de la víctima y estaba en casa cuando mataron a Patrick Ross, de 18 años.

Ella siente que el crimen violento ha aumentado.

“Ha empeorado, DeKalb realmente ha empeorado”, dijo.

La policía arrestó a un sospechoso, Michael Howard, de 25 años. La policía de DeKalb dijo que Howard vivía con la víctima con quien tenía lazos familiares. Los miembros de la familia le dijeron a la policía que Howard estaba tomando medicamentos relacionados con la salud mental, pero que no los tomaba días antes del tiroteo.

WNIJ no pudo contactar a la familia para hacer comentarios.

Los vecinos de la familia dijeron que ha vivido en el complejo durante tres años y planea mudarse por el bien de sus dos hijos de primaria.

Ella dijo: “Por eso me voy de aquí”. “Entonces, realmente no podría importarme menos, pero no quiero que mis hijos se involucren. Entonces, me mudo”.

Según los datos de la policía de DeKalb , en los últimos tres años, los delitos violentos han aumentado un siete por ciento.

La policía dice que, en lo que va de 2022, los delitos violentos tienden a ser iguales o ligeramente más altos que el año pasado.

El asesinato de Ross fue el primero de este año. El año pasado fueron cuatro.

Varias alertas comunitarias salieron el mes pasado. Un joven de 13 y 14 años estuvo involucrado en un tiroteo contra un joven de 18 años cerca de la escuela primaria Founders. También en agosto, un joven de 17 años le disparó a una mujer en un estacionamiento de un complejo de apartamentos donde ambos vivían.

El jefe de policía de DeKalb, David Byrd, relaciona estos incidentes con asuntos personales que escalan a la violencia.

“Tienes que ser capaz de resolver conflictos, y algunas personas no están adaptadas a las formas de manejar los conflictos”, dijo Byrd.

Byrd comenzó en su cargo hace más de un año y dice que el crimen no es solo un problema de aplicación de la ley.

Él dijo: “No se pueden hacer arrestos constantemente y pensar que el crimen ya no existirá. Así no es cómo funciona. La razón raíz del crimen es mucho más complicada que la policía arrestando a la gente, simplemente no es así como funciona”.

Byrd dijo que la comunicación con los funcionarios de la ciudad y el distrito escolar, con quienes se reúne mensualmente, es clave para la prevención e intervención del delito.

Dijo que más oficiales de policía ayudarían al departamento a responder más rápido a las llamadas. El departamento de policía está presupuestado para 65 pero actualmente tiene 63 oficiales.

“Entonces, personalmente, me gusta ver el departamento con aproximadamente 80 oficiales uniformados, pero es un proceso”, dijo.

Durante la última década, la población de DeKalb ha disminuido, pero la financiación de la policía ha aumentado. En 2010, el departamento de policía constituía alrededor del 30 por ciento del fondo general de la ciudad, mientras que en 2022 representa el 38 por ciento, según los informes de presupuesto de la ciudad.

Byrd dice que incluso con más policías, existen circunstancias difíciles de prevenir para las fuerzas del orden, como la muerte de Patrick Ross.

“Fue algo que hubiera sido extremadamente difícil de interceptar, porque es un problema familiar y estaba dentro del marco de la familia”, dijo. “Y una vez, ya sabes, las familias se quedan a puerta cerrada, ya sabes, la policía no está al tanto de lo que sucede en esas situaciones”.

El número de llamadas relacionadas con el hogar a las que responde la policía ha aumentado a lo largo de los años. Mientras que la actividad de las pandillas y los delitos relacionados con las drogas han disminuido. En 2021, la policía tuvo 33 casos relacionados con pandillas, en comparación con 69 casos en 2020 y 65 en 2019.

“Puedo mirar hacia atrás en los últimos tres o cuatro años y ver dónde la violencia doméstica es muy alta”, dijo Byrd. “Entonces, pienso mucho en eso, como dije, pasamos mucho tiempo en muchas horas de policía y mano de obra manejando domésticos”.

Desde 2020, la policía se ha asociado con el Centro Ben Gordon para que los trabajadores sociales ayuden a responder a las llamadas relacionadas con crisis de salud mental no criminales. Byrd dice que había tres trabajadores sociales en el personal, pero ahora se han reducido a uno.

“Creo que hay un buen comienzo”, dijo. “Tenemos que dejar que nuestros datos estadísticos determinen si hay una necesidad de trabajadores sociales adicionales. Quiero decir, si tuviéramos uno en cada turno, sería genial”.

Durante las protestas de George Floyd, los activistas locales abogaron por formas alternativas para que la policía responda a los problemas sociales. Eso incluyó llamados a una mayor inversión en servicios comunitarios como la atención de la salud mental.

De 2019 a 2021, las llamadas relacionadas con la salud mental aumentaron un 140 por ciento.

Abbie Ascencio es la única trabajadora social del departamento de policía. En su puesto, la policía puede solicitarle que venga a la escena si se considera seguro para brindar asesoramiento de emergencia. Ella dijo que algunas de las llamadas se relacionan con interrupciones relacionadas con la pandemia.

“Por lo general, es, 'Me acabo de mudar aquí y no conozco al médico, así que he tenido muchas dificultades para obtener mi medicamento”, dijo. “No tengo transporte. Durante los tiempos de COVID, realmente exacerbó algunos de estos factores estresantes que las personas ya tienen, apenas nos las arreglamos”.

Ella dijo que muchas llamadas de salud mental pueden provenir de un miembro de la familia cuyo ser querido está en crisis y ha perdido el sentido de control sobre una situación.

“Entonces, hay padres que llaman porque sus hijos simplemente están siendo agresivos o están tirando cosas o tienen miedo de lastimarse unos a otros”, Ascencio dijo. “También hay adultos que llaman a sus parejas como si no pudiera, ya sabes, su aumento en el uso de sustancias y ahora están gritando, no puedo controlarlos”.

Ascencio puede hacer un seguimiento con visitas semanales según la gravedad del problema. Está diseñado para ser a corto plazo. Para obtener más apoyo, ayuda a conectarlos con servicios de salud mental a largo plazo.

