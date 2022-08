El Centro de Bienvenida apoya a los inmigrantes de Peoria, independientemente del estatus migratorio

La nota del editor: Todas las citas de esta historia han estado traducidas al español. Todas las citas se comunicaron inicialmente en inglés.

This story is also available in English.

Illinois está viendo una creciente población de los inmigrantes, muchos de los cuales están viviendo en el área alrededor de Chicago donde existe el apoyo comunitario para los inmigrantes y las personas cuya primera lengua no es el inglés. En 2016, el Consejo de Inmigración de Illinois informó que 400,000 inmigrantes indocumentados constituyen el 22% de la población de los inmigrantes en Illinois y el 3% de la población total del estado.

Cuando las poblaciones de los inmigrantes deciden migrar a las comunidades más rurales al sur de Chicago, como Peoria, muchas veces, los recursos son limitados o no existen. Encontrar acceso a la asistencia médica, los seguros, las escuelas y más es un desafío para la gente cuya idioma no es el inglés. Esto está especialmente difícil para la gente sin documentación legal.

Ahí es donde entra Western Illinois Dreamers, o WID para abreviar. WID está abriendo El Centro de Bienvenida de Peoria para apoyar la creciente población de inmigrantes.

WID busca oportunidades para apoyar las familias inmigrantes educándolas sobre sus derechos y dándoles información relevante sobre sus comunidades. Esto incluye brindarles acceso a los servicios legales de inmigración.

WID ayuda a inmigrantes, independientemente del país del origen y el estatus migratorio.

Julia Albarracin-Green es la Presidenta y CEO de WID.

Albarracin-Green dijo que cuando se mudó a los Estados Unidos desde Argentina para su tesis doctoral, ella no imaginó encontrar los pueblos con poblaciónes LatinX grandes. Ella encontró que Beardstown y Monmouth tenían las poblaciones crecientes de LatinX, y ella investigó y exploró por qué los inmigrantes estaban llegando a estos lugares de Illinois.

Albarracin-Green es la autora de At the Core and in the Margins: Incorporation of Mexican Immigrants in Two Rural Midwestern Communities donde ella descubre la realidad de ser Latino o un inmigrante de vivir al sur de Chicago con los recursos limitados.

“Hice mi investigación a través de los años, y cuando llegué a las comunidades en Beardstown y Monmouth, me di cuenta de que ellos no tenían nada, y la gente me preguntó, ‘¿Puede ayudarnos? No tenemos recursos,’” Albarracin-Green dijo.

Albarracin-Green dijo que después de terminanda la investigación, ella se comprometió a ayudar a los inmigrantes que viven en las comunidades rurales de Illinois por dándoles recursos. Ella dijo que WID comenzó ayudando a los estudiantes indocumentados a asistir a las universidades de Illinois y ayudando a las familias con bajos niveles de alfabetización a través de talleres de alfabetización.

“La idea del Centro de Bienvenida son lugares a dónde los inmigrantes, refugiados, y personas cuya primera lengua no es el inglés, pueden venir para satisfacer sus necesidades. Entonces, la idea es ayudarles con tantos recursos como sea posible.” Albarracin-Green, la Presidenta y CEO de Western Illinois Dreamers

“Hoy en día, tenemos un doble propósito de apoyar a los jóvenes que tienen DACA y los Dreamers en general, incluso los no documentados, con diferentes recursos. También, nosotros servimos los inmigrantes, refugiados y las personas que aprenden el Inglés, o que se llama las poblaciónes con dominio limitado del inglés,” Albarracin-Green said.

El gran inauguración del Centro de Bienvenida es en el sábado al mediodía, pero la gente de Peoria que ahora necesita el ayuda todavía la puede acceder por El Centro de Bienvenida todos los martes a los sabados.

“La idea del Centro de Bienvenida son lugares a dónde los inmigrantes, refugiados, y personas cuya primera lengua no es el inglés, pueden venir para satisfacer sus necesidades. Entonces, la idea es ayudarles con tantos recursos como sea posible,” Albarracin-Green dijo.

Albarracin-Green dijo que esto es importante para la ciudad de Peoria porque no hay muchos establecimientos similares que pueden ofrecer este tipo de ayuda.

“Tuvimos mucha gente que necesita el apoyo para aplicar para el Número de Identificación Personal del Contribuyente, los números de ITIN que los inmigrantes no documentados usan para pagar los impuestos. Tenemos una programa en el estado que se llama, ‘Expanded Medicaid’ que proporciona la asistencia médica a las poblaciones no documentados. Entonces, nosotros ayudamos con muchos de estos servicios, proporcionamos un número de los servicios con este programa específico,’” Albarracin-Green dijo.

Western Illinois Dreamers / Julia Albarracin-Green (left) is the President and CEO of Western Illinois Dreamers, and Laura Vargas is the director of the Peoria Welcoming Center.

Laura Vargas es la Directora para el Centro de Bienvenida de Peoria. Ella es de Los Ángeles y vivió en México por una buena parte de su vida. Vargas dijo que cuando ella se mudó al área de Peoria en 2007, ella se dio cuenta que la barrera idiomática para los inmigrantes que viven en Peoria era un gran problema.

“Dentro de los distritos escolares y médicos, hay personas que necesitan mucha ayuda, y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, esperamos que con nuestra ayuda, incluso con una carta, una carta simple que reciban en el correo, y no entienden, pueden venir a nosotros,” Vargas dijo.

Vargas continuó, “Podemos ayudarles y darles esperanza. Todos pueden aprender. No importa nuestra edad. Podemos aprender poco a poco, para no sentirse incómodos estando en otro lugar fuera su país de origen. Creo y sé que esto será muy bueno para todos aquí en Peoria, así que esperamos poder ayudarlos de alguna manera,” Vargas dijo.

Vargas dijo que ella quiere que las familias del área de Peoria que están enfrentando una barrera idiomática o los desafíos basados en documentación sepan que ellos no están solas, y la ayuda existe.

Ambas Albarracin-Green and Vargas dijeron que muchos miembros del personal de WID son bilingües en español e inglés y que un miembro del personal de la agencia habla francés, pero que se puede apoyar a los inmigrantes con todos los idiomas. Dijeron que cuando no tengan los recursos para ayudar, WID encontrará una respuesta y los medios para traducir al idioma necesario.

Ellas enfatizaron que WID es un lugar Seguro para los inmigrantes para recibir ayuda confidencial.

“No entregamos la información al gobierno ni a ningún otro lugar. Estamos allí para ayudarlos. Los inmigrantes más vulnerables son nuestra prioridad. Pueden venir a nosotros con cualquier necesidad, cualquier pregunta, y los ayudaremos con lo que sea que podamos para establecerse en el área, para inscribir a los niños en las escuelas. Laura puede ayudar con eso, inscribirse en un seguro de salud para los niños”, dijo Albarracin-Green. “En el estado de Illinois, tenemos un seguro para niños independientemente de su estado migratorio, y eso se llama ‘All Kids.’ Por lo tanto, somos un lugar seguro. Estamos aquí para ayudarlos.”

Vargas dijo que ella es devota a ayudar otros inmigrantes en el área de Peoria porque hubo un momento en el que ella se sintió perdida e insegura sobre cómo conectarse a Peoria.

“Yo [sentí], pués, muchas cosas, discriminaciones y muchas cosas que no quiero que pase la gente”, dijo Vargas. “Como cuando les digo a mis hijos ‘Quiero que aprendan mejor para la escuela para que no tengan que pasar por cosas por las que pasé’, pero sé que a veces tenemos que experimentar nuestro propio camino de todos modos. Para mí, es por eso que quiero hacerlo, porque no quiero que la gente pase por lo mismo que yo pasé.”

Albarracin-Green dijo lo mismo de cuando ella se se mudó de E.E.U.U. como una estudiante internacional.

“También [experimenté] una situación muy mala con una persona anterior en mi institución que no quería darme el patrocinio para obtener mi tarjeta verde. Estuve agonizando con eso durante cuatro años”, dijo Albarracin-Green.

Albarracin-Green continuó, “Si tengo que pasar por esto con los recursos que tengo, que tiene mi familia, no puedo imaginar lo que es estar solo, sin documentos, sin nadie con quien hablar, sin ayuda alguna. Esa es la razón por la que también quería fundar la organización.”

El Centro de Bienvenida de Peoria está situada en 516 Spring Street en Peoria. Abre a las 11 en la mañana a las 6 en la noche en el martes al viernes y a las 10 en la mañana a las 2 horas en el sábado.

