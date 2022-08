Mal De Otros is the new, upcoming album from indie rock band Así Así, and we'll hear them play songs from that record live on this week's show. Band members will also tell us more about their backgrounds, their music, and frontman Fernando de Buen Lopez will talk about making the move from Mexico City to Chicago.

Find more from Así Así on their Facebook and Instagram pages, and check out the new album out next week on Bandcamp! Watch behind-the-scenes video below and scroll to the bottom of the page for our Spanish translation of this week's interview. (Entrevista en español abajo)

Así Así performing "Carne Molida" live on Sessions from Studio A

Así Así performing "Descubrimientos" live on Sessions from Studio A

Así Así performing "Nómada" live on Sessions from Studio A

Así Así performing "Transa" live on Sessions from Studio A

Así Así performing "Fantasmas" live on Sessions from Studio A

ST: Así Así, muchas gracias por venir al Estudio A y tocar por nosotros hoy y por manejar desde Chicago. ¿Podemos comenzar y pedir cada miembro de la banda presentarse y decirnos cual instrumento está tocando en el conjunto hoy?

F: Hola, soy Fernando y toco la guitarra y canto.

B: Soy Ben. Toco los tambores y unos sintetizadores de tambores.

C: Me llamo Celeen. Toco el teclado y hago los coros.

S: Soy Sam. Toco el bajo y hago los coros.

ST: Y quiero hablar un poco de la historia de la banda. Fernando, te mudaste de la Ciudad de México a Chicago.

F: Sí, es verdad.

ST: Díganos un poco de esa mudanza y llegar aquí y formar la banda.

F: Pues me mudé de México hace diez años a Chicago y más o menos cinco años después comencé a pensar sobre comenzar de nuevo un proyecto qué ya tenía en México que se llamaba “Mañana". Y estaba buscando músico y tenía dificultad encontrar gente con quién tocar. Mi compañera y amiga, Hannah, quién es la pareja de Ben, me dijo “Oh, hey. Mi pareja toca los tambores.” y pues así nos conocemos Ben y yo hace cuatro años. Y entonces nosotros empezamos a tocar y encontramos otro bajista, quién era nuestro primer bajista. Empezamos tocar como un trío y entonces tras él conocemos a Celeen. Y es cuando nosotros...oficialmente hemos estado una banda de cuatro desde entonces, pero ahora tenemos Sam en cambio del bajista anterior.

ST: Genial. Quiero regresar a la mudanza por un momentito. Dinos cómo era. Imagino que era un cambio enorme ir desde la Ciudad de México a Chicago. Dinos un poco sobre la mudanza y cómo era para ti al llegar aquí.

F: Sí, pues venía por una...puedo decir una posición muy privilegiada como un estudiante posgraduado. Aquel entonces era un tiempo muy ocupado y es una de las razones por las que dejé de tocar música por tres o cuatro años porque estaba tan ocupado con eso. Pero lo que no me di cuenta en ese momento era que he crecido en México tocando música con amigos desde la secundaria y ya tenía una red de músicos y una red de personas alrededor de mí que tocaban música y todo eso ocurrió debido a la vida. Y cuando me mudé aquí no tenía eso y pensaba que iba a ser muy fácil. Lo daba por sentado. Me decía “Sí, voy a conocer a gente que toque y yo tocaré” ...y las cosas no sucedieron así por lo menos, no al principio. Ahora, me siento que sí, lo más que tocamos, cada vez más conocemos a gente que toquen. Y eso ha estado ocurriendo, pero ha tomado cinco años. Creo que fue desorientador al principio. Cuando me mudé, pensaba que iba a ser un tipo de conectar y tocar para mí, pero no fue así.

ST: Así que fue una especie de interconexión y conocer a la banda.

F: También fui muy ingenuo. Es una forma diferente en que esto sucede en México. Como en México, al menos para mí, acababa de suceder. Siento que la gente va como la gente va a los espectáculos y conoce a la gente de esa manera. Y yo estaba como, supongo que ¿A dónde va la gente? Como, realmente no lo entendí, ¿sabes?

ST: Sí. Así que yendo a todos los demás en el grupo. ¿Estuvieron todos en bandas anteriores también en Chicago y sus alrededores? Cuéntanos un poco sobre tu formación musical. ¿Quieres empezar con Sam?

Sam: Si seguro. Así que he estado en algunas bandas a lo largo de los años, obviamente, las bandas típicas de la escuela secundaria, donde simplemente tocas en el estacionamiento local de Chick-fil-A como lo haces en la escuela secundaria. En la universidad, estuve en algunas bandas más serias, toqué la batería para una banda. E hicimos un poco de gira por el sureste. Tocamos en algunos festivales aquí y allá. Y jugamos por toda nuestra pequeña ciudad universitaria. Y era una jam band. Así que era un tipo de papel bastante diferente que tenía, como tocar la batería para una banda de improvisación versus, ya sabes, tocar el bajo para una banda de indie rock en español. Pero realmente disfruté la transición. Ha sido realmente genial.

ST: Impresionante. Sí, el mismo tipo de pregunta. ¿Estuviste en otras bandas anteriormente? También tengo curiosidad si tienes experiencia en piano clásico o teclas o ¿te interesaste en los sintetizadores desde el principio? Cuéntanos sobre esto.

C: Esto es muy astuto de tu parte. Entonces, como Fernando, creció rodeado de música. Mi madre es muy musical. Ella había heredado como un piano de media cola que toqué, tomé lecciones cuando era niño, ese tipo de cosas. Estaba en una banda y un coro en la escuela. Terminé especializándome en música en la universidad, técnicamente en el negocio de la música, y realmente estando rodeado de eso. Yo estaba en una banda en la escuela secundaria. Estaba en una banda de covers de Cake en la universidad. Nos llamaron Icing, de lo que estoy muy orgulloso. Me gusta estudiar piano en la universidad y tocar un poco después de la escuela. Pertenezco a la desafortunada cohorte de personas que se graduaron en 2008. Y encontrar trabajo fue realmente difícil. Y así la música se cayó por un tiempo allí. Pero pude tocar en una banda o dos, y luego me tomé un largo descanso. Y fue entonces cuando nuestro viejo bajista se acercó a mí y me dijo: "Lo tienes, tienes que venir a tocar". Y me quede como, "Oh, no, no lo sé". Y finalmente lo hice y olvidé lo divertido que es. Olvidé cuánto lo amo.

ST: ¿Y cómo comenzaste los tambores?

B: Sí, así que crecí de manera similar con mucha música alrededor. Mi papá toca mucha música y en realidad era profesor universitario de música. Así que siempre estuve un poco cerca de eso. Tomé clases de piano cuando era niño y me gustó. Pero como si algo no estuviera allí. Y yo estaba como, no sé, mi tío me compró este pequeño tambor de juguete cuando era un niño pequeño. Y desde entonces, estaba como, obsesionado. Y así, todo el tiempo que estuve tomando lecciones de piano, rogué a mis padres que me dejaran tocar la batería en su lugar. Así que finalmente, en tercer grado, comencé a tocar la batería y a tomar lecciones. Y sí, a partir de ahí, ya sabes, obtuve mi primer kit de batería y simplemente despegué de allí, principalmente tocando solo en mi sótano, pero toqué mucho. Sabes, me gustaba la banda de conciertos de la escuela, cosas así. Pero en realidad nunca estuve en una banda hasta esta como, un jugador de batería a tiempo completo.

ST: Les pregunté a todos cómo empezaron a tocar música y sus antecedentes. ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra y también a cantar?

F: Sí. Es gracioso. Creo que soy probablemente el peor cantante de nuestra familia. Pero dicho esto, comencé a tocar la guitarra cuando tenía ocho años. Mi mamá simplemente me preguntó: "¿Quieres tocar la guitarra?" Yo estaba como, "Sí, supongo que suena como una buena idea". Y luego me obsesioné, algo así como la típica banda de secundaria. Como, creo que probablemente no sea muy diferente en México de lo que es aquí. Como, ya sabes, te juntas con tus amigos y juegas mal. Y eso es lo que haces. Y luego por cantar mi primera banda, supongo que fui el único al que no le importaba. Todos los demás decían: "No, no voy a cantar". Yo estaba como, "Está bien, supongo que lo intentaré". He seguido un poco desde entonces.

ST: Bueno, quiero hablar un poco sobre algunas de tus canciones aquí que también tocaste durante el consejo. Así que este es un nuevo sencillo que vi que acabas de sacar recientemente, "Me quedo Ahí", y también tocaste este aquí en vivo para nosotros. Cuéntanos sobre ese nuevo sencillo.

F: Entonces ese es uno que está inspirado o influenciado por cumbias psicodélicas de América Latina. Sí, comenzamos a tocar eso antes de la pandemia, teníamos una especie de versión suelta de eso, era como esa línea de base y esa línea clave. Y fue a través de la pandemia que la canción se reelaboró un poco en su forma actual. Entonces, las primeras versiones de esa canción eran como improvisadas y serpenteantes y no muy apretadas. Y sí, supongo que la pandemia nos dio tiempo para volver a revisar algunas de esas cosas. Fue entonces cuando finalmente definí cuál sería la canción. Y luego entramos al estudio y grabamos nuevamente durante la pandemia. Pero sí, es una cumbia, se trata de cosas que sabes, pierdes el tiempo con cosas tontas como desplazarte por Instagram o ya sabes, ver videos de YouTube después de tu video de YouTube después de un video de YouTube después de un video de YouTube y simplemente quedarte allí. Que es una de las cosas que se dice en español en la letra.

ST: Me gustó mucho que decidieras mantener tus letras en español incluso después de mudarte aquí también.

F: Creo que, al principio, cuando me mudé aquí, tuve la idea de "Oh, tal vez podría cantar en ambos idiomas". Y traté de escribir letras en inglés y eran realmente malas. No creo que sea muy, como, no sé escribir letras en inglés, ¿verdad? No creo que nunca suceda. Tal vez lo haga. Creo que hay algo interesante en hacer mitad y mitad o como una mezcla. Pero por ahora, uno, me quedo con lo que sé. Y dos, también creo que quiero decir, comenzamos a escribir algunas de las canciones, y comenzamos a trabajar en las canciones, ya sabes, hace cuatro años, tres años, dos años. Entonces, un momento muy, digamos, complejo, políticamente en este país. También creo que es importante cantar solo en español, ¿por qué no? Como si fuera un idioma que se habla en este país. Entonces, ¿por qué no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que también fue importante decir: "Vamos a cantar en español".

ST: ¿Hay planes? ¿O hay un tipo de tiempo de lanzamiento establecido para este próximo álbum? Cuéntanos sobre los planes para el álbum.

F: Hay. El álbum sale el 19 de agosto. Se llama "Mal de otros", que se traduce aproximadamente como gustar, el mal que cae sobre los demás. Tenemos una canción más para lanzar antes de eso. Se llama "No Mala" y es posible que hayas escuchado en esta sesión, o escucharás en la sesión. Y sí, lo lanzaremos en agosto, y esperamos tocar en más espectáculos en el área de Chicago y sus alrededores. Así que tenemos nuestro programa de lanzamiento de discos que será el 18 de agosto en The Hideout en Chicago. Entonces, si alguien quiere hacer el viaje a Chicago, venga.

ST: ¿Y dónde pueden las personas encontrar más de su música y mantenerse al día con más noticias e información de ustedes?

B: Bueno, estamos en todos los servicios regulares de transmisión de Spotify, Apple Music, etc. Y luego puede seguirnos para obtener más información en nuestro Instagram, que está en @asi_asi_band Y luego también estamos en Facebook y tenemos un YouTube canal también. Y acabamos de empezar el Tik Tok.

ST: Oh, ahí tienes. Es muy fácil deletrear así así. ¡Muchas gracias a todos nuevamente por conducir hasta DeKalb y tocar en el Estudio A para nosotros!