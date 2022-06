Pritzker dispuesto a llamar a la Guardia Nacional a Chicago, si se le pregunta

Read this story in English

El gobernador JB Pritzker indicó el lunes que estaría dispuesto a desplegar la Guardia Nacional para ayudar a lidiar con una ola de crímenes violentos en Chicago, pero solo si se lo piden.

“Bueno, creo que saben que he llamado a la Guardia Nacional cada vez que los alcaldes locales con los que he hablado han querido que se haga eso, lo han necesitado en sus comunidades locales”, dijo Pritzker en una conferencia de prensa el lunes por la mañana. “Y continuaré haciendo que la Guardia Nacional esté disponible cuando sea necesario”.

Sus comentarios se produjeron cuando los reporteros le pidieron que respondiera a una declaración del candidato republicano a gobernador Jesse Sullivan, quien pidió al titular demócrata que emitiera una declaración de desastre en Chicago y desplegara la Guardia Nacional para ayudar a sofocar la violencia en la ciudad.

“De alguna manera, 28 meses después (de la pandemia), JB Pritzker todavía está firmando proclamaciones mensuales de desastre por COVID, pero no quiere o no puede actuar en una crisis aún más apremiante: la violencia sin sentido que asola las calles de Chicago”, Sullivan, un capitalista de riesgo de Petersburgo, dijo en un comunicado. “Si Pritzker dice que COVID sigue siendo una emergencia pero los tiroteos policiales no lo son, necesita abrir los ojos”.

La declaración de Sullivan se produjo después de que dos policías de Chicago y un alguacil adjunto de EE. UU. fueran baleados y heridos en la ciudad en menos de una semana.

Según el Chicago Tribune, el tiroteo más reciente de un oficial ocurrió el domingo por la tarde en el vecindario de Englewood en el lado sur de la ciudad, donde un oficial recibió un disparo y resultó herido durante un breve intercambio de disparos luego de una parada de tráfico.

El miércoles 1 de junio, una mujer oficial fue baleada y herida en ese mismo barrio cuando intentaba detener el tránsito. Y el jueves, un oficial de alguaciles estadounidenses y un perro policía fueron baleados y heridos mientras intentaban realizar un arresto en el lado noroeste de la ciudad.

Según estadísticas del Departamento de Policía de Chicago , hasta el lunes se habían registrado 232 asesinatos en la ciudad en lo que va del año y 952 tiroteos. Y aunque esas cifras son inferiores a las del mismo período del año pasado, la tasa general de delitos graves en la ciudad aumentó un 35 por ciento.

En un comunicado, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo que los tiroteos recientes resaltan la necesidad de una acción federal más fuerte sobre el control de armas.

“Permítanme decir nuevamente, todos los días, en cada guardia, nuestros valientes hombres y mujeres del Departamento de Policía de Chicago arriesgan sus vidas por nuestra seguridad”, dijo. “Pero debo preguntar de nuevo, ¿cuándo es suficiente, suficiente? ¿No estamos hartos de las catastróficas consecuencias de tener demasiadas armas ilegales al alcance de los delincuentes, los enfermos mentales y los jóvenes? ¿Cuántas veces debo yo, y mis compañeros alcaldes de todo el país, suplicar al Senado que tome medidas y ponga fin al fácil acceso a las armas ilegales?”.

La tasa de criminalidad en Illinois, y Chicago en particular, se ha convertido en un tema importante en la carrera por la gobernación de este año, donde Pritzker está haciendo campaña para la reelección contra un grupo de republicanos que han criticado su historial de seguridad pública. Los republicanos elegirán a su candidato en las primarias del 28 de junio.

En particular, los candidatos republicanos lo han criticado por firmar el proyecto de ley de reforma de la justicia penal de 2021 conocido como la Ley de Seguridad, Responsabilidad, Justicia y Equidad-Hoy, o Ley SAFE-T , que, entre otras cosas, pone fin al uso de la fianza en efectivo a partir del 1 de enero. 1, 2023, amplía los derechos de las personas encarceladas o detenidas por las fuerzas del orden público, establece nuevos estándares de certificación y descertificación para los oficiales, impone nuevos estándares de uso de la fuerza y ​​amplía el uso de cámaras corporales policiales.

Aunque muchas disposiciones de esa ley aún no han entrado en vigor, los republicanos han tratado de culparla por el aumento de la tasa de criminalidad y por una gran cantidad de renuncias y jubilaciones anticipadas de agentes del orden público en todo el estado.

Pero hablando en otro evento de medios el lunes en Chicago, Pritzker defendió su historial de apoyo a la aplicación de la ley.

“Quiero recordarles que hemos realizado importantes inversiones en apoyo de la policía, en particular en la reconstrucción de nuestra Policía Estatal de Illinois, que proporciona tantos oficiales para respaldar al Departamento de Policía de Chicago, así como a los departamentos de policía de todo nuestro estado. " él dijo.

Pritzker continuó diciendo que también llamó a las fuerzas de la Guardia Nacional cada vez que los funcionarios locales se lo pidieron, incluida la ciudad de Aurora después de que su alcalde, Richard Irvin, quien también es candidato republicano a la presidencia, se lo pidiera. gobernador.

“Y les diré que nunca he dudado cuando los alcaldes locales me pidieron que brindara ayuda de la Guardia Nacional”, dijo. “Nunca, nunca he dudado en hacer eso. Lo he hecho varias veces”.

Capitol News Illinois es un servicio de noticias no partidista y sin fines de lucro que cubre el gobierno estatal y se distribuye a más de 400 periódicos en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Read this story in English