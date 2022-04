Say Hello To Hola!

Que es Hola?(What is Hola?)

Es una nueva sección en nuestro sitio web con eventos comunitarios, noticias y una serie de opiniones dirigida a hispanohablantes de todos los niveles en el condado de DeKalb y más allá. (It's a new section on our website with community events, news, and an opinion series geared toward Spanish speakers of all levels in DeKalb County and beyond.)

Es posible gracias al apoyo de la iniciativa America Amplified que utiliza la participación de la comunidad para informar y fortalecer el periodismo local, regional y nacional. (It is made possible thanks to the support of the America Amplified initiative using community engagement to inform and strengthen local, regional and national journalism.)

¿Porqué ahora? (Why Now?)

Según el Pew Research Center, la población hispana de EE. UU. alcanzó los 62,1 millones en 2020. Eso representa un aumento del 23 % con respecto a la década anterior que superó el crecimiento demográfico general del país del 7 %. (According to the Pew Research Center, The U.S. Hispanic population reached 62.1 million in 2020. That's an increase of 23% over the previous decade that outpaced the nation’s 7% overall population growth.)

¿Por qué aquí? (Why Here?)

La proporción de residentes hispanos/latinos representó el 13,5 % de la población total en 2020. (The proportion of Hispanic/Latino residents in DeKalb County represented 13.5% of the total population in 2020.)

¡WNIJ.org/hola tendrá contenido en español, inglés y, a veces, en ambos! (WNIJ.org/hola will have content in Spanish, English, and sometimes both!)

Enviar un ensayo (Submit an essay)

Explorar nueva música (Explore new music)

Encontrar un evento (Find a community event)

Aprender una nueva receta (Learn a new recipe)

Precentar una receta (Submit a family recipe)

Jen Leon / Como una maestra de español, Jen comparte su pasión por el mundo hispanohablante con sus alumnos. Se graduó con una licenciatura en lengua y literatura española de Northern Illinois University, incluyendo experiencias extranjeras en Costa Rica, Argentina, y Uruguay. Jen está entusiasmada por conectar con la comunidad como una miembro del equipo de WNIJ Hola.

(As a high school Spanish teacher, Jen shares her passion for the Hispanic world with her students. She graduated with a degree in Spanish Language and Literature from Northern Illinois University, including study abroad experiences in Costa Rica, Argentina, and Uruguay. Jen is excited to connect with the community as a part of the WNIJ Hola team.)

Jose Sandoval / Un residente nativo de Elgin, Jose se graduó de Illinois State University con una licenciatura en comunicaciones. Su pasión por la radio comenzó cuando completaba sus prácticas en la emisora estudiantil 103.3 WZND. Jose desea ayudar a la comunidad con Hola. En su tiempo libre, disfruta escuchar música, podcasts, ver la tele, y pasar un rato con su perro.

(An Elgin native, Jose graduated from Illinois State University with a degree in Communications. His passion for radio started when he interned at his student run radio station 103.3 WZND. Jose hopes to help the community with Hola! In his free time, Jose loves to listen to music, podcasts, binge watch shows, and hang out with his dog!)

¿Qué es América Amplificada? (What is America Amplified?)

America Amplified se lanzó en 2019 para lograr la participación de la comunidad en los informes sobre las elecciones presidenciales de 2020. (America Amplified launched in 2019 to bring community engagement into reporting on the 2020 presidential election.)

En 2022, America Amplified está trabajando con 20 emisoras de medios públicos pequeñas y medianas en todo el país para expandir el uso de prácticas periodísticas que atiendan de manera significativa las necesidades de información local a través de la escucha activa y la participación, especialmente en comunidades que tradicionalmente han sido desatendidas por los medios públicos. (In 2022, America Amplified is working with 20 small and medium-sized public media stations across the country to expand the use of journalism practices that meaningfully address local information needs through active listening and engagement, especially in communities that have been traditionally underserved by public media.)