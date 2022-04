El campo republicano abarrotado se alinea para desafiar a Pritzker, Stratton

Siete equipos de republicanos y un equipo de demócratas se han alineado para desafiar al gobernador JB Pritzker y a la vicegobernadora Juliana Stratton en las elecciones de 2022.

El 14 de marzo fue la fecha límite para que los candidatos entregaran sus peticiones de nominación a la Junta Electoral del Estado de Illinois para obtener sus nombres en la boleta primaria del 28 de junio.

Los candidatos que estaban en la fila a las 8 am el primer día de presentación, el 7 de marzo, participarán en una lotería para tener la oportunidad de que sus nombres aparezcan en primer puesto en la boleta. Pero aquellos que se presentaron en la última hora antes de las 5 pm del lunes 14 de marzo, tienen la oportunidad de aparecer en último lugar en la boleta electoral.

Algunos estudios han sugerido que figurar primero o último en la lista en un campo repleto de candidatos mejora las posibilidades de un candidato, especialmente en carreras en las que los candidatos tienen poco reconocimiento de nombre.

La Junta Estatal de Elecciones tenía otra semana, hasta el lunes 21 de marzo, para certificar las peticiones. Mientras tanto, los candidatos y los funcionarios del partido podían intentar impugnar las firmas de petición de otros candidatos.

Entre los últimos en presentarse en la carrera por la gubernatura se encuentran los republicanos Jesse Sullivan, de Petersburg, y su compañera de fórmula Kathleen Murphy, de Warrenville.

“Para ser honesto, hoy no es un día hermoso y cualquier día no tengo que estar al lado de un montón de otros políticos y podemos ser extraños entrando en esta carrera, es un buen día”, dijo Sullivan a los periodistas. fuera de la oficina de la Junta Estatal de Elecciones en Springfield justo antes de entregar sus peticiones.

“Sí, no estamos buscando una sesión de fotos con el gobernador Pritzker. Buscábamos entregar las mejores peticiones posibles para representar a las personas que trabajaron tan duro para ayudarnos a conseguirlas”, dijo Murphy.

Sullivan, recién llegada a la política y propietaria de la firma de capital de riesgo Alter Global LLC, y Murphy, ex vocera de la ex representante estatal y aspirante a gobernador del Partido Republicano en 2018, Jeanne Ives, se enfrentarán a formidables competidores por la nominación de 2022.

Entre ellos se encuentran el alcalde de Aurora, Richard Irvin, y su compañera de fórmula, la representante estatal Avery Bourne, de Morrisonville.

Otro que se presentó tarde el lunes fue el candidato republicano a gobernador Max Solomon, de Hazel Crest, y su compañera de fórmula, Latasha Fields, de Chicago. Según su sitio web , Solomon es nativo de Nigeria y ahora ejerce la abogacía en el área de Chicago, mientras que Fields es la fundadora de Christian Home Educators Support System.

Se unen a otros equipos de candidatos que se presentaron antes: el senador estatal Darren Bailey, de Xenia, y su compañera de fórmula Stephanie Trussel de Lisle; el empresario de Bull Valley Gary Rabine y su compañero de fórmula Aaron Del Mar de Palatine; el exsenador estatal Paul Schimpf, de Waterloo, y su compañera de fórmula Carolyn Schofield de Crystal Lake; y el equipo de Emily Johnson, de Wheaton, y Bret Mahlen, de Orland Park, miembros del grupo We Are the People Illinois , que ha pedido que se investiguen las denuncias infundadas de fraude electoral en las elecciones de 2020. El sitio web del grupo lo identifica como "más de 200 personas".

Otra candidata republicana, Keisha Smith, de Country Club Hills, se postuló para gobernadora sin un compañero de fórmula, algo que un portavoz de la Junta Estatal de Elecciones dijo que podría ser motivo de objeción y descalificación porque la ley estatal requiere que los candidatos a gobernador y vicegobernador se postulen como un equipo.

Pritzker y Stratton también enfrentan un desafío dentro de su propio partido, Beverly Miles, una enfermera y veterana del ejército estadounidense de Chicago, y su compañera de fórmula Karla Shaw.

Oficiales constitucionales

Los votantes de Illinois este año también elegirán candidatos para otros cargos constitucionales. El más polémico de ellos probablemente será para el cargo de secretario de Estado, donde el titular Jesse White dejará el cargo después de seis períodos en el cargo.

Del lado demócrata, el ex tesorero estatal Alexi Giannoulias y la secretaria municipal de Chicago Anna Valencia parecen ser los principales candidatos, mientras que el concejal de Chicago David Moore y el director de caridad Sidney Moore, de Homewood, también están en la carrera.

Del lado republicano, el exfiscal federal John Milhiser, de Springfield, y el representante estatal Dan Brady, de Bloomington, compiten por la nominación. También en la carrera está la ex oficial de policía de Chicago Michelle Turney, quien también está afiliada al grupo We Are The People Illinois.

En la carrera por el cargo de fiscal general, tres republicanos se han alineado para desafiar al actual demócrata Kwame Raoul. Incluyen a Thomas DeVore, el abogado del sur de Illinois mejor conocido por sus demandas que desafían las mitigaciones de COVID-19 de Pritzker; el abogado de Deerfield, Steve Kim; y David Shestokas, ex asistente del fiscal estatal del condado de Cook y funcionario de audiencias de la Junta Electoral de Chicago.

En la carrera por tesorero estatal, el representante estatal republicano Tom Demmer, de Dixon, y la residente de Lake Bluff Patrice McDermand, también de We Are The People Illinois, competirán para desafiar al actual demócrata Michael Frerichs.

Y en la carrera por la contraloría de Illinois, los republicanos Shannon Teresi, contadora pública certificada de Crystal Lake, y Michael Kinney, de Carol Stream, competirán por la nominación para desafiar a la actual demócrata Susana Mendoza.

Capitol News Illinois es un servicio de noticias no partidista y sin fines de lucro que cubre el gobierno estatal y se distribuye a más de 400 periódicos en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

View this article in English