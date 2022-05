Perspectiva: Mi trozo de cielo azul (My sliver of blue sky)

Mi trozo de cielo azul

"Un trozo de azul tiene mayor/intensidad que todo el cielo...". He pensado en estos versos del poema "Ventana" del nicaragüense Alfonso Cortés mientras contemplo la posibilidad de vivir siempre en un estado de encierro parcial debido a la pandemia.

Lamentablemente, Cortés padeció de enfermedades mentales, tal vez esquizofrenia, durante su vida adulta, obligando a sus familiares a encerrarlo en un cuarto con barrotes. Parece que tenía momentos de lucidez en los que podía vivir normalmente, pero durante sus ataques, era un peligro para sí mismo y otros. De allí, esta práctica de encerrarlo y encadenarlo hasta que se le pasara la crisis.

"Ventana" se inspiró en este encierro cuando sólo podía vislumbrar un trozo de azul através de los barrotes de su ventana. De modo semejante, durante la pandemia, sólo hemos vivido una parte de nuestras vidas, eliminando experiencias para quedarnos con nuestro propio trozo de azul.

Debido a la limitación de horizontes, las palabras de Cortés han cobrado otro sentido para mí. Comienzo a fijarme en los pequeños detalles de la vida: como el sol se filtra por las hojas, que ya no miro las nubes tanto como cuando era niña, en los espirales de vapor que suben de un plato de sopa caliente. Tenemos muchos trozos de azul pero nos hacía falta encerrarnos para darnos cuenta.

Me llamo Frances Jaeger, y ésta es mi Perspectiva.

My Sliver of Blue Sky (English version) Listen • 1:25

My sliver of blue sky

("A sliver of blue has more /intensity than the entire sky..." I have been thinking about these opening lines of the poem "Window" by the Nicaraguan poet, Alfonso Cortés, as I contemplate the possibility of living long-term in partial lockdown.

Unfortunately, Cortés suffered mental illness, possibly schizophrenia, throughout his adult life, forcing his family to lock him up in a room with bars on the window. He seemed to have periods of lucidity when he could live normally, but during violent rages he was a danger to himself and others. The family opted to lock him in a room and chain him to the wall until the crisis passed.

"Window" was inspired by these moments of confinement when he could only glimpse a tiny corner of sky between the bars on his window. In a similar fashion, we lived only a part of our lives during the pandemic, leaving us with our own sliver of blue sky.

Due to this limited horizon, Cortés's words have taken on a new meaning for me. I begin to focus on the insignificant details of life: how the sunlight filters through autumn leaves, that I no longer look at clouds with the same frequency as when I was little, in the spirals of steam from a hot bowl of soup. We are surrounded by slivers of blue sky, but we needed a lockdown to notice.

I'm Frances Jaeger, and that is my Perspective.)